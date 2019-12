Polizei Braunschweig sucht Zeugen für Unfall an Celler Straße

Trotz intensiver Ermittlungen konnte bislang der Hergang eines Verkehrsunfalles nicht geklärt werden, der sich bereits am späten Abend des vierten Advents ereignete. Das teilt die Polizei mit. Sie sucht daher nun Zeugen.

Eine 44-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen an diesem Sonntagabend von der Sudetenstraße in die Kreuzung Celler Straße ein, um geradeaus in die Celler Straße zu fahren. Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto die Celler Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 50-Jährige und seine ebenfalls 50-jährige Ehefrau als Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten gaben an, jeweils bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Daher bittet der Verkehrsunfalldienst Zeugen, sich unter (0531) 476-3935 zu melden.