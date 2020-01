Silvesterrakete im Löwengehege: Zoo Stöckheim will Böllerverbot

Was war in der Silvester-Nacht im Stöckheimer Zoo los? Einiges. Laut Zoo-Direktor Uwe Wilhelm zischten die Silvesterraketen über das Areal – und eine sei genau auf dem Dach des Löwenhauses gelandet. Während draußen, vorm Zoo, den ganzen Abend die Böller krachten. Verängstigt hockten vor allem die jungen Äffchen, die Kattas, Rothandtamarine und Totenkopfäffchen, in der Ecke ihrer Geheges. Die Silvesternacht war für sie kein schönes...