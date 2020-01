Der Mann war in Hannover, Empelde und Braunschweig unterwegs (Symbolbild).

Hannover/Braunschweig. Ein Tatverdächtiger ist in Hannover gefasst worden. Er soll seit dem 20. Dezember mehrere Überfälle in Niedersachsen verübt haben.

Serienräuber festgenommen – auch Überfall in Braunschweig

Nach einer Serie von Überfällen auf Geschäfte und Tankstellen ist ein Tatverdächtiger in Hannover gefasst worden. Der 52-Jährige soll seit dem 20. Dezember ein Bekleidungsgeschäft, einen Blumenladen, ein Sonnenstudio, eine Bäckerei sowie mehrere Tankstellen überfallen haben. Tatorte waren Hannover, Empelde und Braunschweig.

Täter bedrohte Personal mit Schusswaffe

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, bedrohte der Täter dabei das Personal mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der mutmaßliche Serienräuber wurde am Silvesterabend in der Innenstadt von Hannover festgenommen. Aufgrund von Fluchtgefahr wurde Haftbefehl erlassen. dpa