Auftakt im Braunschweiger D-Zug-Mordprozess

Vor der großen Strafkammer des Landgerichts beginnt am Montag der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Braunschweiger, der am 5. Juli 2019 in einer Gaststätte im Rotlicht-Viertel („D-Zug“) eine Frau heimtückisch getötet haben soll. Er habe der Frau vorgeworfen, einen anderen Gast bestohlen zu haben....