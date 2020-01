Die Top-Ereignisse des Jahres 2020 in Braunschweig

In diesem Jahr stehen wieder viele Highlights in Kultur, Sport, Musik, Theater... bevor. Wir zeigen hier eine kleine Auswahl.



Holiday on Ice: Vom 9. bis 12. Januar gastiert die Eis-Show mit rund 40 Eiskunstläufern, Artisten und Musikern in der Volkswagen-Halle.

Feuerwerk der Turnkunst: Weltstars der Akrobatik präsentieren am 19. und 20. Januar ihre neue Show in der VW-Halle.

Bernadette la Hengst: Die Musikerin bringt am 23. Januar Funk, Folk, Punk, Rap und Elektro-Dub ins Kufa-Haus.

Queen Machine: Am 23. Januar gastiert die fünfköpfige Queen-Tribute-Band aus Dänemark im Westand.

Max Raabe & Palastorchester: Das neue Konzertprogramm trägt den Titel „Guten Tag, liebes Glück”. Das Ensemble tritt am 24. Januar in der Stadthalle auf.

Museumsnacht: Das Braunschweigische Landesmuseum, das Herzog-Anton-Ulrich-Museum und die Burg Dankwarderode laden am 25. Januar zum nächtlichen Museumsbesuch. Von 17 bis 24 Uhr zahlen Besucher nur einmal Eintritt für die drei Museen.

Suchtpotential: Die Musik-Comedy-Queens präsentieren ihr Programm „Sexuelle Belustigung“ in der Brunsviga.

Silbermond: Die Pop-Rock-Band aus Bautzen stellt am 31. Januar in der VW-Halle ihr neues Album „Schritte“ vor.

Großer Büttenabend: Am 1. Februar beginnen die Karnevalsshows – den Auftakt macht die Braunschweiger Karnevalgesellschaft von 1872 in der Stadthalle. Am 2. Februar gibt’s den Kinderkarneval. Am 8. Februar folgt die Karnevalsshow „ne Kappe Buntes“ der Mascheroder Karnevalgesellschaft Rot-Weiß 1965, am 21. Februar findet die Weiberfastnacht statt, und am 22. Februar ist die große Prunksitzung der Karnevalvereinigung der Rheinländer.

Winterkunstzeit: Vom 5. bis 9. Februar wird die Innenstadt wieder zur Bühne für die regionale Kunst- und Kulturszene. Es gibt mehrere Mitmach-Aktionen. Am Sonntag, 9. Februar, öffnen die Geschäfte.

Gregor Gysi: Er erzählt am 9. Februar in der Stadthalle aus seinem Leben als Anwalt, Politiker (Linke), Autor, Moderator und Familienvater. Mit dabei hat er seine Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“.

Mario Barth: Der „King of Comedy“ macht am 9. Februar um 19 Uhr in der VW-Halle Station. Sein Programm heißt: „Männer sind faul, sagen die Frauen.“

Deichkind: Die Hamburger Hip-Hop-Band spielt am 14. Februar in der VW-Halle.

Manfred Mann’s Earth-Band: Die Rockband kommt am 16. Februar ins Westand. Im Gepäck haben die Musiker auch Klassiker wie „Blinded By The Light” und „Davy’s On The Road Again”.

Beat it: Die Musical-Hommage an Michael Jackson geht in ihre zweite Tournee-Saison und gastiert am 18. Februar in der Stadthalle.

Tanzturnier: Am 22. Februar präsentiert der BTSC in der VW-Halle das vierte von fünf Turnieren der 1. Bundesliga Formationen Standard. Die besten acht deutschen Formationen kämpfen um wichtige Bundesligapunkte. Der Sieger der Bundesligasaison qualifiziert sich für die WM am 5. Dezember in Braunschweig.

Schoduvel: Der 42. Karnevalsumzug schlängelt sich am 23. Februar, wieder durch Braunschweig.

Restorchester: Der Musiker Jens Müller präsentiert mit seiner Band am 28. Februar einen Mix von Chanson bis Kuba und von Polka bis Tango im Kufa-Haus.

Satirefest: Vom 28. Februar bis zum 27. März sind in der Brunsviga unter anderem Christine Prayon, Anna Mateur & The Beuys, Hartmut El Kurdi, Gisa Flake und Urban Priol zu erleben.

Handmade: Die Ausstellung für kreatives Gestalten findet am 29. Februar und 1. März in der Stadthalle statt.

Antiquariatsmarkt: Am 29. Februar laden sieben Braunschweiger Antiquariate sowie auswärtige Antiquare wieder ins Braunschweigische Landesmuseum ein. Sie zeigen Raritäten, alte und neuere Bücher, Karten und Graphik.

Joachim Gauck:Der frühere Bundespräsident kommt am 2. März zur Lesung in den Dom und präsentiert sein neues Buch „Toleranz – einfach schwer“.

Eckart von Hirschhausen: Der „Doktor der Nation“ widmet sich am 4. März in der Stadthalle dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit!

Braunschweig Classico: Das internationale Reitsportturnier Löwen-Classics hat einen neuen Namen und lädt Reitsportfans vom 5. bis zum 8. März in die VW-Halle ein.

Chormusical: Das Stück „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ wird am 7. März in der Stadthalle aufgeführt. Mit dabei sind professionelle Solisten, eine Bigband und mehr als 500 Chorsänger aus unserer Region.

Braunschweig spielt: Am 14. und 15. März können Kinder und Erwachsene in der Stadthalle aktuelle Brett-, Karten-, Würfel- und Lege­spiele an 125 Tischen spielen.

Andrea Berg: Die Ausnahmekünstlerin kommt mit brandneuen Songs und bekannten Hits am 15. März in die VW-Halle.

Kunst des Barock: Das Städtische Museum zeigt ab 15. März die Ausstellung „Im Licht der Medici – Kunst des Barock in Florenz“.

Musikparade: Sieben Orchester aus verschiedenen Nationen präsentieren am 20. März in der VW-Halle das europaweit größte Livemusik-Spektakel der Blasmusik.

Peter Maffay: Der Musiker hat mit seiner Band ein neues Album eingespielt – 24. März in der VW-Halle.

Mode-Auto-Frühling: Am 18. und 19. April parken wieder mehr als 150 Fahrzeuge in der City und machen sie zur Automesse. Auch Frühjahrskollektionen sind zu sehen. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Unternehmenscup: Die größte Firmen-Fußballserie Deutschlands kommt am 17. April nach Braunschweig. Das Turnier findet beim Kick-Off an der Petzvalstraße statt.

Pop meets Classic: Am 18. April trifft das Staatsorchester Braunschweig in der VW-Halle wieder auf die „Pop Meets Classic“-Band sowie regionale und überregionale Künstler aus der Popmusikszene. Als Special Guest wird der Blues- und Rocksänger Andreas Kümmert erwartet. Mit dabei sind auch die Hip-Hop-Legende Afrob, gebürtiger Braunschweiger, und der Schauspieler, Synchronsprecher und Musicaldarsteller Arne Stephan.

Paul Panzer: Der Comedian macht am 23. April in der Stadthalle eine emotionale Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen.

Honky Tonk: Beim Kneipenfestival am 2. Mai kann erneut gefeiert werden. Alle Bands spielen live – Rock, Pop, Soul oder Blues.

Schlagerfest XXL: Florian Silbereisen präsentiert am 3. Mai in der VW-Halle Gäste wie Matthias Reim, Thomas Anders, Oli.P, Ross Antony, Giovanni Zarrella, Jürgen Drews und die DDC Breakdancer.

Rock in Rautheim: Am 9. Mai werden erstmals vier Bands auftreten: Primal Fear, Brainstorm, Earacle und Metzer58 – organisiert von der Lebenshilfe.

You Silence I Bird: Die Braunschweiger Band stellt am 20. Mai im Westand Songs aus ihrem aktuellen Album vor.

Gemeinsam-Preis: Am 28. Mai verleiht unsere Zeitung mit dem Dom den Gemeinsam-Preis zur Stärkung des Ehrenamts.

Udo Lindenberg: Die beiden Konzerte am 2. und 3. Juni in der VW-Halle sind bereits ausverkauft, es gibt zurzeit keine Karten mehr.

Nachtlauf: Der MTV veranstaltet am 5. Juni den 34. Braunschweiger Nachtlauf durch die Innenstadt.

Braunschweig International: Das größte interkulturelle Fest der Region lockt am 6. Juni wieder auf den Kohlmarkt. Einige dutzend Kulturvereine, Initiativen und Migrationsdienste präsentieren sich.

Leichtathletik-Meisterschaften: Am 6. und 7. Juni kämpfen die Athleten im Stadion an der Hamburger Straße um den Meistertitel und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August).

Tag der Domsingschule: Am 7. Juni findet auf dem Burgplatz wieder das Sängerfest mit allen Kinderchören der Domsingschule und dem Blechbläserensemble des Doms statt.

Campusfest: Am 12. Juni feiert die Technische Universität ihren 275. Geburtstag mit einem großen Fest. Als Ehrengast wird Bundespräsident Steinmeier erwartet.

Buskers: In der Fußgängerzone spielen am 13. und 14. Juni wieder Straßenmusiker aus aller Welt.

Lichtparcours: Vom 13. Juni bis zum 9. Oktober findet zum 5. Mal der Lichtparcours statt. Mehrere Lichtkunstwerke, die 16 international renommierte Künstler eigens dafür entwickelt haben, erleuchten die Stadt entlang der Oker. Die Kunstwerke sind rund um die Uhr und kostenlos erlebbar.

Renew-Festival: Die Fitness-Veranstaltung zum Mitmachen findet am 14. Juni wieder im Bürgerpark und in der VW-Halle statt.

Wolters-Hof-Open-Air: Vom 25. bis zum 28. Juni kommen The Sweet & Slade, Silent Radio, Element of Crime und andere.

Burgplatz-Open-Air: Das Staatstheater zeigt vom 27. Juni bis zum 15. Juli Giacomo Puccinis Oper „Madama Butterfly“ in der Freiluft-Arena.

Sparkassen Open: Beim ATP-Challenger-Tennisturnier erkämpfen sich vom 2. bis zum 11. Juli hochkarätige Talente Punkte für die Weltrangliste. Daneben gibt es wieder ein breites Abendprogramm.

Theaterformen: Das Festival feiert mit einer Jubiläumsausgabe vom 2. bis zum 12. Juli seinen 30. Geburtstag. Auf dem Programm stehen neue Formate, progressive Performances, zeitgenössisches Sprechtheater und dokumentarische Projekte, die die Stadt auch außerhalb des Theaters zur Bühne machen.

USC-City-Beachvolleyball-Cup: Vom 10. bis 12. Juli ist der Kohlmarkt wieder in der Hand der Beachvolleyballer.

Raffteich-Open-Air: Auf der Volksbank-BraWo-Bühne treten vom 31. Juli bis zum 2. August Sarah Connor, Johannes Oerding und Wincent Weiss auf.

Sommerlochfestival: Am 7. und 8. August feiert das Sommerlochfestival CSD Braunschweig 25-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „25 Jahre Werkstatt Zukunft“ sind alle eingeladen, für Gleichstellung und Akzeptanz auf die Straße zu gehen.

Magnifest: Vom 4. bis zum 6. September können Besucher in den Gassen zwischen den historischen Fachwerkhäusern des Magniviertels wieder Livemusik und Kleinkunst erleben. Außerdem gibt es jede Menge Kulinarisches.

Nacht der Kirchen: Am 19. September öffnen die zehn Innenstadtkirchen ihre Türen zur dritten ökumenischen Kirchennacht.

Magic Moments: Am 26. September präsentiert die Braunschweig Dance Company „Die große Show des Sports“. Mehr als 750 Sportler aus Niedersachsen und der Region zeigen in der Volkswagen-Halle akrobatische Höchstleistungen. Das Motto der Show: „80er & 90er“.

Trendsporterlebnis: Am 26. und 27. September zeigen wieder viele Sportvereine ihre Angebote in der Innenstadt. Die Besucher können etliches ausprobieren. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Krimifestival: Zum 13. Mal präsentiert die Buchhandlung Graff das Krimifestival. Vom 18. bis zum 30. Oktober kommen Krimifans bei Lesungen und Buchvorstellungen national und international bekannter Autoren sowie Führungen durch die Stadt auf ihre Kosten.

Traumhochzeit: Am 31. Oktober und 1. November findet in der Stadthalle wieder die Hochzeitsmesse statt.

Internationales Filmfestival: Vom 2. bis zum 8. November gibt es erneut viele spannende Lang- und Kurzfilme, Welt- und Deutschlandpremieren, Filmkonzerte und regionale Produktionen.

Voodoo Lounge: Die Braunschweiger Stones-Tribute-Band kommt am 7. November ins Westand.

Mummegenussmeile: Am 7. und 8. November dreht sich wieder alles um das Braunschweiger Traditionsprodukt. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Weihnachtsmarkt: Vom 25. November bis 29. Dezember verwandeln rund 150 Stände die Plätze rund um den Dom in den Weihnachtsmarkt.

Eintracht-Show: Der Verein feiert am 15. Dezember sein 125-jähriges Bestehen mit der Show „Wir sind Eintracht“ in der VW-Halle. Bewegende Erzählungen, spannende Persönlichkeiten und große Musik werden angekündigt.