Ertappter Dieb schubst Braunschweiger Detektiv und flüchtet

Wie die Polizei meldet, beobachtete der 49-jährige Detektiv in einem Bekleidungsgeschäft am Damm zwei Männer, die mehrere Mädchen-Kleidungsstücke in einem Kinderwagen verstauten. Als sie den Laden verlassen wollten, sprach der Detektiv einen der Verdächtigen an. „Dieser ergriff sofort die Flucht in Richtung Waisenhausdamm. Als der Detektiv den zweiten ansprach, schubste ihn dieser in ein Regal“, teilt die Polizei mit. Ein weiterer Mitarbeiter und ein Passant halfen schließlich, den 19-jährigen Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Während einer anschließenden Überprüfung wurde in dem Wagen Diebesgut im Wert von mehr als 500 Euro gefunden, teilt die Polizei weiter mit. Der 19-Jährige, der bereits wegen verschiedener Diebstahlsdelikte polizeibekannt sei, habe in einer ersten Anhörung die Tat bestritten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Mann am Sonntag der Haftrichterin vorgeführt, die Hauptverhandlungshaft anordnete.