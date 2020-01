Braunschweig. Als der mutmaßliche Unfallfahrer an den Unfallort zurückkehrt, trifft er auf die Polizei.

Betrunkener fährt in Braunschweig gegen Auto und flieht

Leicht verletzt worden ist ein 40-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend um 22.39 Uhr. Das teilt die Polizei mit. Ein 34-jähriger Mann wollte mit seinem Fahrzeug von der Hans-Sommer-Straße nach links in die Abtstraße in Richtung Gliesmaroder Straße abbiegen. Hierbei übersah er den Wagen eines 40-Jährigen, der auf der Hans-Sommer-Straße stadtauswärts fuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 40-Jährige leicht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4000 Euro. Der 34-Jährige entfernte sich zunächst zu Fuß vom Unfallort, kehrte aber nach kurzer Zeit zurück. Die Polizeibeamten, die im Rahmen der Streife auf den Unfall zukamen und die Unfallstelle absicherten, stellten bei dem Verursacher Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung.