In Braunschweig scheitern zwei Einbruchsversuche

Zu Einbruchsversuchen kam es am Donnerstagvormittag in verschiedenen Braunschweiger Stadtteilen. Ein Ehepaar im Alter von 57 und 60 Jahren hatte laut Mitteilung der Polizei das Haus in der Straße Im Rundum in Leiferde am frühen Morgen verlassen. Als der Mann am Vormittag zurückkehrte, bemerkte er ein geöffnetes Küchenfenster fest und verständigte die Polizei. Unbekannte hatten zunächst erfolglos versucht, die Terrassentür aufzubrechen. Schließlich drangen sie durch das Küchenfenster ein. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter dann ihr weiteres Vorhaben ab und verschwanden unerkannt.

In Ölper wiederum wurde ein 60-jähriger Einbrecher nach kurzer Flucht gestellt. Eine 84-Jährige bemerkte an ihrem Haus in der Straße Am Landwehr eine Leiter am Balkon, die zuvor nicht dort gestanden hatte. Sie rief die Polizei, die zunächst gemeinsam mit der 84-Jährigen Veränderungen in Nebenräumen auf dem Grundstück feststellte. Plötzlich sprang ein Mann aus einem Gartenhäuschen und flüchtete vor der Funkstreife. Der 60-Jährige konnte aber nach kurzer Flucht gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Verdächtige machte zu dem versuchten Einbruch keine Angaben. Später wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Daher wurde er nach erkennungsdienstlicher Behandlung in die Justizvollzugsanstalt in Braunschweig gebracht. red