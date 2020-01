Braunschweiger Jugendliche erhalten Schlüssel fürs „Roxy“

Lasagne, Thai-Curry oder Reibeplätzchen? Jeden Mittwoch dürfen die Besucher des Jugendzentrums Roxy in der Südstadt entscheiden: Was wird gekocht, wer geht einkaufen – und wer schneidet die Zwiebeln? 30 Kinder- und Jugendzentren gibt es in Braunschweig. Ihre Angebote und Konzepte sind sehr unterschiedlich. Exemplarisch werden wir in der Zeitung einige Einrichtungen vorstellen – den Anfang macht das Roxy. Einst befand sich in dem...