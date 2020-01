Große Sorgen in Braunschweig um die Alte Schule in Thune

In Thune im Norden der Stadt spielt sich derzeit ein kleines Drama ab. Der Abriss der Alten Schule im historischen Ortskern, vor 1889 in Fachwerkbauweise errichtet, steht unmittelbar bevor. Eigentümer Nibelungen Wohnbau erklärte jetzt gegenüber unserer Zeitung: „Wir halten an unseren Planungen und...