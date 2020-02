Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag auf der Braunschweiger Straße in Rautheim, neben dem Baugebiet „Heinrich der Löwe“.

Braunschweig. Die Braunschweiger Straße war vorübergehend gesperrt. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Verletzte bei Auffahrunfall in Braunschweig-Rautheim

Bei einem Unfall in Rautheim wurden am Samstagmittag mehrere Personen verletzt. Ein Kleintransporter war offensichtlich auf zwei Autos aufgefahren. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz und brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Zu Details konnten Polizei und Feuerwehr noch nichts sagen – weitere Informationen folgen.