Auto in Braunschweig während Arbeitszeit geklaut und abgefackelt

Ein zunächst als gestohlen gemeldetes Auto ist am Sonntagmorgen ausgebrannt in der Feldmark wiedergefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 32-jährige Besitzer eines braunen VW sein Auto am Samstagabend in der Scharrnstraße zum Parken abgestellt.

Mann will nach der Arbeit zu seinem Auto – doch das ist weg

Als er nach der Arbeit am frühen Sonntagmorgen dorthin zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Fahrzeuges fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Sonntagmorgen meldete sich ein 77-jähriger Mann und teilte mit, dass unweit der Ortschaft Veltheim/Ohe ein ausgebranntes Autowrack im Wald stehe.

Die Polizei fand ein ausgebranntes Autowrack

Die gerufene Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Wrack um den zuvor gestohlenen VW handelte. Der Wagen war komplett ausgebrannt. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an.Der Gesamtschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.