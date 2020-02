Umfrage in Braunschweig: Fahren Sie mit Auto, Bus, Bahn oder Rad?

Der ÖPNV in Braunschweig ist stark ausbaufähig – das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 800 Braunschweigern, die repräsentativ ausgewählt wurden. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut IFAK hatte im Auftrag der Stadt in Telefoninterviews viele Fragen zur Lebensqualität gestellt. Ein besonderer Schwerpunkt war dabei das Thema Verkehr. Die Umfrage zeigt deutlich: Am häufigsten nutzen die Befragten ein Auto, um von A nach B zu kommen....