Braunschweiger Chinesen liefern 15.000 Mundschutze nach China

Die Nachrichten sind voll über das Corona-Virus. Für viele Deutsche ist die Bedrohung weit weg. Nicht so für die rund 2000 Chinesen, die in Braunschweig leben. Xiaoyan Huang (42) und Tingting Cao (29) vom Verein Deutsch-Chinesische Bildung und Fortbildung wollen Freunden und Verwandten in der alten...