Detektiv verfolgt und erwischt in Braunschweig einen Dieb

Der 44-Jährige beobachtete in einer Parfümerie am Damm laut Polizeibericht zunächst zwei Männer, die sich auffällig in dem Geschäft verhielten. Er habe gesehen, wie sich beide mehrere Parfümflaschen in die Jacke steckten und das Geschäft ohne Bezahlung verlassen wollten. Als der Detektiv die Unbekannten aufhalten wollte, wurde er beiseite gestoßen. Einen 26-Jährigen verfolgte der Detektiv bis zur Friedrich-Wilhelm-Straße. Hier hielt er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

