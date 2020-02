Braunschweiger Studenten gestalten eigenen Gottesdienst

Entstanden als christliche Studentengruppe in Jena, feiert Connexxion dieses Jahr Jubiläum. Seit 2007 nennt Connexxion den Campus der TU Braunschweig seine Heimat und ist neben Bonn und Amsterdam einer von drei Standorten.

Kern der Arbeit sind wöchentliche Kleingruppen, in denen Bibeltexte und Themen rund um den christlichen Glauben in einem offenen Rahmen und unabhängig von Vorwissen diskutiert werden – ob öffentlich in der Kneipe oder gemütlich auf der WG-Couch. Das vergangene Wintersemester trug den Titel „What is Love?”. Beide Kleingruppen boten viel Raum, um diese Frage persönlich zu beantworten.

„Wir wollen ein Setting schaffen, in dem alle Studenten ihre Fragen zum Glauben ehrlich stellen können, jede Meinung ist willkommen. Wir greifen Themen auf, die die Studenten beschäftigen und wollen dabei eine christliche Perspektive aufzeigen“, so der Campusleiter der Gruppe, Alexander Wille. Darüber hinaus veranstaltet die Gruppe auch regelmäßig Gemeinschaftsaktionen wie Partys, Ausflüge und Freizeiten. Ziel ist es, dass Studenten in echter Gemeinschaft Gott erleben können und Christen in ihrem Glauben gestärkt, herausgefordert und unterstützt werden. So entstand 2014 aus der Studentenarbeit heraus die Initiative, einen eigenen Gottesdienst zu gestalten – den Input.

Angefangen in einem Wohnzimmer, ist der Input inzwischen in das Kult-Theater auf dem Braunschweiger Schimmelhof an der Hamburger Straße umgezogen. Die Gottesdienste sind persönlich und lebensnah. „Unser Wunsch ist es, dass der Input zu einem Ort wird, an dem Menschen aus allen Lebenssituationen und Altersstufen kommen können und wo sie sich zu Hause fühlen. Ein Ort, um eine Beziehung zu Jesus Christus und zueinander aufzubauen, um ermutigt zu werden. Ein Ort, an dem Gäste ein Teil der Familie werden können, um Gott zu erleben und Freunden zu begegnen“, erläutert Alexander Wille die Vision von Connexxion.

Der Input findet einmal monatlich, sonntags um 10.45 Uhr, im Kult-Theater Braunschweig, Hamburger Straße 273 statt. Der nächste Input-Gottesdienst ist am 1. März. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage unter: www.bsconnexxion.weebly.com