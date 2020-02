Einige Hundert gedenken in Braunschweig der Opfer von Hanau

Anlässlich des rassistischen Anschlags von Hanau haben am Samstag mehrere hundert Menschen an einer Kundgebung auf dem Kohlmarkt teilgenommen. Das „Bündnis gegen Rechts“ hatte dazu aufgerufen, der Opfer zu gedenken. Acht Männer und eine Frau waren am Mittwoch durch die Schüsse eines Mannes...