Arbeitsmarkt Braunschweig: Frühjahrsbelebung ist da

Eigentlich sind es ganz vorzügliche Zahlen, die die Arbeitsagentur vermeldet. Braunschweigs Arbeitsmarkt entwickelt sich deutlich besser als der auf Bundes- oder Landesebene. Andererseits: In vielen Branchen geht mittlerweile der Fachkräfte-Bedarf in einen Fachkräfte-Mangel über. Das war so nicht...