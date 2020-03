Rassismus ist keine deutsche Besonderheit

Seit ich in Europa und insbesondere in Deutschland lebe, finde ich, dass das Wort „Rassismus“ zu schnell in den Mund genommen wird.

Ich liebe es, spät abends durch die Innenstadt zu spazieren, vor den Schaufenstern stehenzubleiben und die Waren zu betrachten. Es ist ruhig, die Straßen meistens leer. Manche trauen sich gar im Bademantel raus, wenn sie mit ihren Hunden Gassi gehen. Eines Tages hörte ich auf der Schuhstraße vom Kohlmarkt kommend grölende alkoholisierte Jugendliche. Sie waren noch nicht in meinem Sichtfeld, aber ihre Stimmen kamen näher. Es war 1 Uhr nachts, und ich war allein. Ich entschied mich auszuweichen. Ich bog auf die Stephanstraße ab. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, weil ich die Jugendlichen nicht einschätzen konnte. In einer Gruppe kann sich eine Dynamik entwickeln, die nicht vorhersehbar ist. Vielleicht wären sie ohne Worte an mir vorbeigegangen, vielleicht hätten sie mich beleidigt oder sogar angegriffen. Ich würde jedem anderen, unabhängig von seiner Herkunft, raten, sich genauso zu verhalten wie ich: einer Frau, einem Obdachlosen oder anderen Jugendlichen, die allein unterwegs sind.

Aber was wäre gewesen, wenn sie mich angegriffen hätten? Wegen meiner Hautfarbe hätte man sicher von einem rassistischen Akt gesprochen. Damit wäre ich nicht ganz einverstanden. Seit ich in Europa und insbesondere in Deutschland lebe, finde ich, dass das Wort „Rassismus“ zu schnell in den Mund genommen wird. Ich vermisse in den Debatten einen auf sich selbst reflektierenden Blick. Wer Rassismus bekämpfen möchte, muss aufpassen, selbst nicht rassistisch zu handeln. Mit dem Ausbruch der Corona-Epidemie zum Beispiel ist in verschiedenen Medien von Rassismus gegenüber Chinesen die Rede. Denken wir in Ruhe nach. Es geht um eine Lungenkrankheit. Jeder von uns hat Angst, wenn er von Lungenkrankheiten in seinem Umfeld hört. Während meines Studiums wurde bei einem Kommilitonen eine solche Krankheit diagnostiziert. Er zog sich zurück und tauchte erst wieder auf, nachdem er wusste, dass es sich um keine ansteckende Krankheit handelte. Als wir ihm vorwarfen, uns nichts gesagt zu haben, entgegnete er: „Bevor Ihr Angst bekommt und mir fern bleibt, isoliere ich mich lieber.“

Meiner Meinung nach handelt es sich nicht um Rassismus gegenüber Chinesen, sondern um einen Selbsterhaltungstrieb. Genauso denke ich, dass es kein nationales Problem ist, wenn ein kranker Mensch Amok läuft und nur Ausländer tötet. Der Amokläufer von Winnenden war nicht anders als der von München. Es ist ein Unterschied, ob der Täter alleine handelt oder Mitglied einer Gruppierung ist, die aufgrund einer politischen Überzeugung die Tat geplant und vollzogen hat. Wozu studieren wir jahrelang? Wozu interpretieren wir Texte in der Schule, wenn uns in der Gesellschaft Ruhe und Abstand fehlen, die Ereignisse in ihrem Rahmen zu beurteilen?

Ich bedauere, dass ich weder Soziologie, noch Psychologie oder Theologie studiert habe, um die Legitimation zu haben, Fußballern sagen zu können: „Reiß dich zusammen und hör auf zu heulen!“. Sie müssen mental stark sein, über den Beschimpfungen stehen, die mit ihrer Herkunft zu tun haben. Sie sind diejenigen, die behandelt werden sollten. Es ist ein Wettbewerb, in dem die Fans nur eines im Kopf haben: den Gegner zu schwächen. Schade, dass die Ausländerfeindlichkeit politisiert und kommerzialisiert wird. Rassismus ist keine deutsche Besonderheit. Allein das anzuerkennen, würde den Rassisten den Wind aus den Segeln nehmen. Es gab die Sklaverei fast überall auf der Erde. Ich kenne aber aus dem arabischen oder asiatischen Raum kein vergleichbares Buch wie „Onkel Toms Hütte“ von Harriet Beecher Stowe oder „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ von Mark Twain. Ich weiß auch nicht, wer der „Victor Schoelcher“ in der arabischen Welt war. Das zeigt, dass Rassismus in der westeuropäischen Kultur, zu Recht, immer thematisiert wurde. Ich wünsche mir, dass die Medien sachlich bleiben und Emotionen nicht so viel Platz einräumen.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.