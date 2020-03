Unfallverursacher flüchtet nach Auto-Kollision in Braunschweig

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag am Altewiekring.

Nach einem leichten Auffahrunfall sucht die Polizei Hinweisgeber zum Unfallgeschehen sowie weitere Angaben zum auffahrenden Fahrzeug.

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Skoda Rapid die Kastanienallee in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung zum Altewiekring wollte sie laut Polizei an der grünen Ampel nach rechts abbiegen, musste jedoch noch halten, um einen Radfahrer passieren zu lassen. In diesem Moment fuhr ein VW Polo auf ihr Fahrzeug auf, der aber seine Fahrt geradeaus bis zur dortigen Bushaltestelle gegenüber der Technikerakademie fortsetzte.

Nachdem die 37-Jährige mit einem Mann gesprochen hatte, der den Unfall beobachtet hatte, gelang es ihr nicht mehr, den Fahrer des Polos anzutreffen.

Die Polizei bittet nun alle Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Polo machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 zu melden.