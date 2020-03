Einbrecher stehlen Geld und Alkohol aus Braunschweiger Restaurant

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant in der Berliner Heerstraße in Volkmarode eingebrochen und haben Alkohol und Bargeld gestohlen, schreibt die Polizei.

Als ein Mitarbeiter am Dienstagnachmittag das Restaurant betrat, stellte er den Schaden fest. Der 45-Jährige entdeckte die gewaltsam geöffnete Tür und Scherben auf dem Boden. Ferner sei die Kasse durch den oder die Täter erheblich beschädigt und aufgebrochen zurückgelassen worden.

Der 53-jährige Inhaber des Restaurants erklärte, dass mehrere Flaschen Alkoholika und in der Kasse ein dreistelliger Betrag fehlen. Der entstandene Sachschaden lag mit mehreren Tausend Euro deutlich darüber. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls. Hinweise an die Polizei unter (0531) 4762516.