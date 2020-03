Braunschweiger kochen Gerichte aus geretteten Lebensmitteln

„Es ist erschreckend, in was für einem Überfluss wir leben. Und meistens bemerken wir das nicht mal“, sagt Ruben Knoll (33), vom „Sandkasten“ der TU Braunschweig. Der „Sandkasten“ ist eine Initiative, die Projekte, die von Studierenden angestoßen wurden, unterstützt. Was Knoll meint, ist die...