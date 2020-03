Der Postmeister Raabe als Aufklärer auf dem Land

So ist es also das Schicksal Deutschlands immer gewesen, dass seine Bewohner, durch das Gefühl ihrer Tapferkeit hingerissen, an allen Kriegen teilnahmen; oder dass es selbst der Schauplatz blutiger Auftritte war. Daß, wenn über die Grenzen am Oronoco Zwist entstand, er in Deutschland musste ausgemacht, Canada auf unserm Boden erobert werden.“ (1787)

„Der Mann ist von früh auf litterarisch tätig gewesen. Ein unermüdlicher Aufklärer des 18ten Jahrhunderts ... ich habe von ihm Manches für mein ‚Odfeld‘ gebrauchen können“.

Diese Worte in einem Brief des braunschweigischen Schriftstellers Wilhelm Raabe am 4. Dezember 1892 belegen die Tatsache, dass Raabe von seinem Großvater auch literarisch profitiert hatte. Die sogenannten Collectaneen von Heinrich August Raabe, eine fast unentdeckte Sammlung von Aufzeichnungen, waren nämlich eine wichtige Quelle für Wilhelm Raabe. Dieser Großvater, Heinrich August Raabe, wurde am 29. Dezember 1759 als Sohn eines Dorfschullehrers in Engelade bei Seesen geboren. Nach der Gymnasialzeit in Holzminden studierte er an der welfischen Landesuniversität Helmstedt Theologie und Philosophie.

Geplant war die Laufbahn als Pastor, aber da zu seiner Zeit keine Pfarrstelle frei war, wechselte er in den herzoglich-braunschweigischen Postdienst: „Mein lieber Raabe, man kann dem Vaterlande ebenso gut in einem blauen, wie in einem schwarzen Rock dienen“ – so soll Herzog Carl Wilhelm Ferdinand den Berufswechsel begründet haben. Postgehilfe in Holzminden, Postsekretär in Braunschweig und ab 1807 Postmeister in Holzminden waren die folgenden Laufbahnstationen. Doch diese Tätigkeit füllte den Großvater Raabes keineswegs aus, denn er meinte: „Ich, der so sehr von dem Werke der Aufklärung überzeugt bin, der ich so tief in ihren Nutzen und ihre Notwendigkeit empfinde, werde nie zu ihrem Lobe schweigen.“

Es war dies ein Bekenntnis, das einen der führenden Aufklärer auf dem braunschweigischen Land, außerhalb der städtischen Zentren, weit hinten im Wesergebiet, dem „Land hinter dem Tunnel“ charakterisiert. Immer wieder soll sich übrigens der Verleger des Holzmindischen Wochenblattes darüber gewundert haben, dass Beiträge auswärtiger Autoren bereits korrigiert und bearbeitet bei ihm mit der Post eintrafen.

Dann stellte sich heraus, dass der Holzmindener Postmeister Raabe die eingehenden Manuskripte bereits in seinem Postamt sorgfältig bearbeitete, ehe er sie dem nichts ahnenden Verleger zustellte: „Wenn Sie schon die Artikel in der Post vorab bearbeiten, können Sie auch die Redaktion übernehmen“. Etwa in dem Sinne hatte der Verleger des Holzmindischen Wochenblattes schließlich Wilhelm Raabes Großvater zur Mitarbeit aufgefordert. Nebenberuflich war fortan Heinrich August Raabe auch als Redakteur des Holzmindischen Wochenblattes sowie als eifriger Schriftsteller tätig.

Der engagierte Aufklärer stand auch in engem Kontakt zu seinem Landsmann Joachim Heinrich Campe. Neben dieser persönlich-freundschaftlichen Verbindung und ihrer Zusammenarbeit beim „Braunschweigischen Journal“ und den zahllosen Arbeiten für das Holzmindische Wochenblatt waren es weitere bedeutende Schriften sowie Studien, die Raabes Sonderstellung im Geistesleben des braunschweigischen Weserkreises belegen. Belehrend – unterhaltsam sowie aufklärerisch – wissenschaftlich waren diese Veröffentlichungen.

Raabes Schriften zwischen 1785 und 1818 umfassten Sammlungen von Briefbeispielen für Kinder, Leitfäden, Zeitschriftenbeiträge zum Alltagsleben der Zeit bis hin zu didaktischen Erzählungen und Lehrgedichten sowie historischen Werken. Schon als 26-Jähriger verfasste er einen Briefsteller für Kinder, den er 1785 beim Buchdrucker Bohn in Holzminden veröffentlichte und der in späteren Auflagen in der Campeschen Schulbuchhandlung in Braunschweig erschien. Belehrend-unterhaltsam sowie aufklärerisch-wissenschaftlich waren Heinrich August Raabes Veröffentlichungen und ungedruckten Aufzeichnungen. Neben seiner Rolle als führender Aufklärer Holzmindens und im Braunschweiger Land ist die besondere Bedeutung auch darin zu sehen, dass seine Schriften und Notizen Motive, Stoffe, Namen und wörtliche Wendungen für Wilhelm Raabes schriftstellerisches Werk wurden. Ein wichtiges und bisher kaum untersuchtes Kapitel der Wirkungsgeschichte auch für den Schriftsteller Wilhelm Raabe, der seinen Großvater sehr verehrte.

Nach wie vor ist die Bedeutung von August Heinrich Raabe für die Geistesgeschichte des Herzogtums Braunschweig viel zu wenig beachtet. Heinrich August Raabe starb am 4. Oktober 1841 in Holzminden.