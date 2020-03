Weniger leere Büroräume in Braunschweig, höhere Mieten

Die Bestandsobjekte sind pickepacke voll, neue Immobilienprojekte gibt es nicht viele. Wer Büroräume sucht, hat es schwer in Braunschweig. So beschreibt Stephan Lechelt, Geschäftsführer von Altmeppen, der Gesellschaft für Immobilienbewertung und -beratung, die Situation am Markt für Büro-Immobilien...