Corona in Braunschweig: Fakten, Krankheitssymptome, Virus

Braunschweig. Aktuell am Donnerstag: Inzidenz steigt auf 105,5. Das Klinikum warnt vor einer Überlastung. Die Schüler-Selbsttests laufen holprig an.

In Deutschland soll es bereits in wenigen Tagen Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung geben. Das zuständige Bundesinstitut erteilte Sonderzulassungen für drei Produkte zum Abstrich in der Nase. Die Selbsttests sollen unter anderem bei Discountern erhältlich sein.

Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich weiterhin im zweistelligen Bereich. Die 7-Tage-Inzidenz in Braunschweig liegt am Donnerstag, 15. April, laut dem Landesgesundheitsamt bei 105,5(+ 5.3). Das heißt: Innerhalb der letzten sieben Tage gab es rund 106 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Laut der Stadt ist bei den Neuinfizierten eine deutliche Zunahme im Bereich der Kinder und Jugendlichen zu verzeichnen. Im Bereich der älteren Bevölkerung liegen die Werte deutlich niedriger als in der zweiten Welle der Pandemie.

Grundlage für die Inzidenz-Berechnung ist eine Gesamtzahl von 249.406 Einwohnern (laut der Landesstatistik). Nach wie vor kommt es dazu, dass das Landesgesundheitsamt und die Stadt Braunschweig unterschiedliche Zahlen ausweisen. Dies habe mit Software-Schnittstellen zu tun, heißt es. Man arbeite an einer Synchronisierung. Entscheidung für rechtliche Änderungen sind stets die Inzidenzwerte des Landesgesundheitsamtes.

Die aktuellen Zahlen am Donnerstag, 15. April

Infizierte: 5154 (+55)

Aktuell Erkrankte: 528

Genesene: 4465

Todesfälle: 161 (+0) Alle bisher Verstorbenen waren im Alter zwischen 54 und 106 Jahren.

In Braunschweigs Krankenhäusern werden zurzeit 45 Patienten (+3 seit 14. April) im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, davon 11 auf der Intensivstation (Stand 15. April). Dabei kann es sich auch um Patienten aus der Region handeln. In den Krankenhäusern gelten Besuchsverbote.

Wer gilt als Kontaktperson und wer muss in Quarantäne? Alle Antworten auf einen Blick.

Einen Überblick über die aktuellen Corona-Regeln in Braunschweig finden Sie hier. Momentan gilt die Stadt noch als Hochinzidenz-Kommune. Wir erläutern, was das bedeutet – und wann es sich ändern könnte.

Aktueller Stand der Impfungen in Braunschweig

Das Impfzentrum in der Stadthalle sowie die mobilen Teams und die Krankenhäuser haben bisher folgende Impfungen vorgenommen (Stand 8. April 2021):

Biontech

1. Impfung: 19.786

2. Impfung: 12.898

Städtisches Klinikum 1. Impfung: 1759

Städtisches Klinikum 2. Impfung: 1156

Moderna

1. Impfung: 1628

2. Impfung: 364



AstraZeneca

1. Impfung: 9052

Städtisches Klinikum 1. Impfung: 1352

HEH 1. Impfung: 542

Marienstift 1. Impfung: 241

Pilotprojekt in zwei Arztpraxen: 400

Gesamtsumme Impfungen: 49.178

davon Erstimpfungen: 34.769

davon Zweitimpfungen: 14.409

Impfquote Erstimpfungen: 14 Prozent (bezogen auf die Einwohnerzahl)

Impfquote Zweitimpfungen: 5,8 Prozent (bezogen auf die Einwohnerzahl)

Anzahl der Impfungen in Kalenderwoche 13 (29. März bis 1. April): 4247 (KW 12: 7591)

Aktuelle Nachrichten aus Braunschweig

Städtisches Klinikum: Intensivkapazität ist an der Grenze. Angesichts der Intensivversorgung von Corona-Patienten ist das OP-Programm erheblich eingeschränkt. Nur noch lebensrettende Eingriffe sind möglich.

Braunschweiger Kitas bekommen viel Unmut der Eltern zu spüren. Feuerwehr-Chef Torge Malchau appelliert an Eltern: Weder die Kita-Leitung noch die Erzieherinnen und Erzieher können etwas für die aktuelle Situation.

Holpriger Start der Selbsttests an Schulen: Der Stadtelternrat hält die Testpflicht dennoch für richtig. Manche Eltern aber wundern sich: Warum erhalten Schüler nur zwei Tests pro Woche?

„Till Eulenspiegel“ will Kitas für alle öffnen: Die Elterninitiative legt ein Selbsttest-Konzept zur Öffnung vor. Die Stadt aber kann es nicht genehmigen: Das Infektionsgeschehen ist zu hoch.

Braunschweigs Corona-Forscher hoffen auf 30 Millionen Euro vom Bund: Die Bundesregierung investiert nun doch in Corona-Medikamente – und zwar gleich 300 Millionen Euro. Davon wollen die Braunschweiger profitieren.

Die Inzidenz in Braunschweig liegt wieder über 100. Die Hochinzidenz-Regeln gelten weiterhin. Viele Schüler müssen weiter zu Hause bleiben.

Die Braunschweiger Schnelltestzentren sind bei Weitem nicht ausgelastet. Noch lassen sich viel weniger Bürger testen als möglich wäre. Die Verschiebung des Modellprojekts für Öffnungen verärgert die Betreiber der Zentren.

Das Verschieben des Modellprojekts führt zu Frust: Händler, Gastronomen und Fitnessstudio: Alle hatten auf die Öffnung ab Donnerstag gehofft und sind jetzt enttäuscht. Wir haben uns umgehört.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt jetzt bei 89. Die verschärften Regeln bleiben daher nach wie vor in Kraft. Am Mittwoch wird die Lage neu bewertet.

Corona-Tests vorm Lidl-Markt: Am Donnerstag soll es losgehen. Das Ergebnis liegt in 15 bis 20 Minuten vor. Einkaufen ist aber weiterhin auch ohne Test möglich.

Wartezeiten im Braunschweiger Impfzentrum: Die Stadt bittet um Verständnis. Viele Aufklärungs- und Anamnesebögen mussten neu ausgefüllt werden. Aktualisierte Formulare gibt es im Internet.

Der Start des Modellprojekts wird erneut verschoben: Das heißt, dass es nicht schon am Donnerstag losgehen wird.

147 Teilnehmer für Braunschweiger Modellprojekt ausgewählt: 90 Einzelhandelsgeschäfte sowie 45 Restaurants und Cafés sind dabei, außerdem Kultureinrichtungen und Fitnessstudios. Wir zeigen alle im Überblick.

14 Prozent der Braunschweiger haben die Corona-Erstimpfung: Weitere Schnelltestzentren eröffnen. In den Altenheimen gibt es nur eine Neuinfektion. Etliche Kitas sind betroffen. Kaum Absagen wegen Astrazeneca.

Verschärfte Corona-Regeln bleiben in Kraft: Die Inzidenz liegt zwar seit sieben Tagen unter 100. Die Stadt bezweifelt aber, dass das von Dauer ist. Was bedeutet das für Kitas und Schulen?

Wie funktioniert die Luca-App? Am Donnerstag soll das Modellprojekt starten. Die Stadtverwaltung und das Unternehmen erläutern, worauf es ankommt, wie sicher das Ganze ist – und was bislang noch nicht geht.

Die Zahl der Corona-Patienten in den Braunschweiger Krankenhäusern steigt. Seit Anfang April gab es fast eine Verdopplung auf aktuell 40 Patienten. Jeder zweite neue Corona-Patient im Klinikum liegt auf der Intensivstation.

Impfstart – Ansturm auf Braunschweiger Hausarztpraxen: Die Hausärzte hoffen auf mehr Impfstoff. Die Nachfrage ist enorm. Bislang wird ausschließlich Biontech geliefert. AstraZeneca soll folgen.

Braunschweigs Hausärzte erhalten seit Dienstag Impfstoff: Anfangs wird Biontech geliefert. Später sollen die Praxen alle verfügbaren Impfstoff-Varianten erhalten. Die Praxen melden sich bei ihren Patienten.

Diese Corona-Regeln gelten zurzeit in Braunschweig: Die Stadt ist nach wie vor Hochinzidenz-Kommune, auch wenn die Inzidenz wieder unter 100 liegt. Wir erläutern, was erlaubt ist – und was nicht.

Schlag auf Schlag: Es gibt ein weiteres Schnelltestzentrum. Eintracht-Mannschaftsarzt Florian Brand, Ex-Lions-Footballer Steffen Dölger und Festzeltverleiher Marcel Sonntag haben sich zusammengetan. An der Alten Waage haben sie ein großes Zelt aufgebaut.

Braunschweig hat den Zuschlag für das Modellprojekt bekommen – als einzige Stadt in unserer Region. Landesweit wurden 14 Kommunen ausgewählt. Voraussichtlich am 12. April soll es losgehen. Diese 10 Punkte zeigen, wie das Braunschweiger Konzept funktionieren soll.

Die Inzidenz in Braunschweig schwankt um den Wert von 100 herum. Alle Verschärfungen gelten weiterhin. Wir erklären, wann Lockerungen möglich sind.

Astrazeneca-Wirrwarr: Der Impfstoff wird nicht mehr für Menschen unter 61 empfohlen. Wer einen Termin im Braunschweiger Impfzentrum hat, kann trotzdem kommen und erhält auf Wunsch anderen Impfstoff.

Fünf Prozent der Braunschweiger haben die Zweitimpfung: Bei den Erstimpfungen liegt die Quote bei elf Prozent. Wie entwickelt sich die Zahl der Corona-Patienten im Städtischen Klinikum?

Der Inzidenz-Wert lag am Freitag den dritten Tag in Folge über 100. Ab Montag treten nun wieder Verschärfungen in Kraft: Kein Terminshopping mehr, sondern nur Bestellung und Abholung. Notbetreuung in den Kitas. Weniger Kontakte zulässig. Museen wieder zu.

Die derzeit wohl größte Teststation in der Region ist auf dem Harz-und-Heide-Gelände in Betrieb gegangen. Ein Drive-In für Autofahrer, Motorradfahrer und Radfahrer. Mehrere Tausend Tests pro Tag sollen möglich sein.

Das Testzentrum für Erzieher in Braunschweig wird ausgeweitet. Der ASB macht seit drei Wochen Corona-Schnelltests bei Angestellten der Kitas und Schulen. Ein Besuch vor Ort.

Start der Selbsttests an Braunschweiger Schulen: Die ersten Schulen haben Corona-Tests für ihre Schüler erhalten. Noch aber ist unklar, ob alle Schulen vor den Osterferien versorgt werden.

Ab dem 6. April können Hausärzte in Braunschweig gegen Corona impfen. Die Stadt erhält derzeit Impfstoff für maximal 7500 Impfungen pro Woche.

Die Bundesregierung lässt Braunschweigs Corona-Firma hängen: Ein Kauf-Angebot aus China liegt vor. Auch Vietnam kommt als Investor infrage. Dennoch zeigt die Bundesregierung kaum Interesse.

Mobile Teststation im Bus eröffnet: 110 Menschen können dort täglich auf Covid-19 getestet werden.

Acht Fakten rund um Infektionen, Tests und Impfungen in Braunschweig: Wie ist die Lage in Altenheimen, Schulen und Krankenhäusern? Wie viele Braunschweiger sind schon geimpft? Und wo bekommt man einen kostenlosen Schnelltest?

Die Impfkampagne greift: Das Durchschnittsalter der Patienten im Braunschweiger Großkrankenhaus sinkt. Zugleich greift die englische Mutation immer mehr um sich.

Braunschweiger Forscher brauchen 50 Millionen Euro für Corona-Medikament. Die Bundesregierung hält sich bisher sehr zurück. Corat Therapeutics und Yumab suchen daher bereits weltweit nach Investoren.

Braunschweiger Pilotprojekt:In zwei Arztpraxen wird geimpft. Außerdem fährt das Impfzentrum die Kapazitäten hoch. Seit Montag werden auch Pädagogen in Schulen und Kindertagesstätten geimpft.

Corona-Fahrplan verwirrt Braunschweigs Händler und Wirte: Ab Montag sind viele Geschäfte wieder mit Einschränkungen geöffnet. Kompliziert wird es aber, wenn der Inzidenzwert steigt.

Online bestellen, abholen oder liefern lassen und dabei die lokalen Betriebe unterstützen: Unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern finden Interessierte eine Übersicht der Abhol- und Lieferangebote von Cafés und Restaurants sowie Dienstleistern und Geschäften in Braunschweig.

Verdacht auf Corona – was tun?

Wer die unten aufgeführten Kriterien erfüllt, sollte seinen Hausarzt anrufen. Bitte NICHT in die Notaufnahmen der Kliniken gehen. Hörgeschädigte können eine Mail an buergertelefon@braunschweig.de schicken.

Außerhalb der Hausarzt-Sprechzeiten: Ärztlicher Bereitschaftsdienst116117 (Montag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und Feiertag ab 8 Uhr und jeweils bis 7 Uhr des darauffolgenden Tages). Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es zurzeit lange Wartezeiten. Bitte nur in dringenden Fällen anrufen!

Das RKI hat am 3. November die Kriterien für Covid-19-Tests verändert. Damit soll eine Überlastung der Arztpraxen und Labore verhindert werden – diese wäre zu befürchten, wenn alle Menschen mit Erkältungssymptomen wie Huste, Schnupfen oder Halsschmerzen getestet würden. Das RKI betont: Testen dient nicht der Erfassung aller Covid-19-Fälle in Deutschland. Aber oberstes Ziel sei es, gefährdete Menschen zu schützen.

Ein Test ist durchzuführen, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- schwere respiratorische Symptome (bspw. durch akute Bronchitis oder Pneumonie, Atemnot oder Fieber)

- Störung des Geruchs- und Geschmackssinns

- ungeklärte Erkrankungssymptome und Kontakt (K1) mit einem bestätigten Covid-19-Fall

- akute respiratorische Symptome (wie Husten, Schnupfen, Fieber) jeder Schwere UND Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ODER Tätigkeit in Pflege, Arztpraxis, Krankenhaus ODER erhöhte Expositionswahrscheinlichkeit (etwa im Rahmen eines Ausbruchs, bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen in geschlossenen und unzureichend durchlüfteten Räumen und unzureichender Anwendung der AHA+L-Regeln) ODER Kontakt im Haushalt oder zu einem Cluster von Personen mit akuten respiratorischen Symptomen ungeklärter Ursache sowie eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 35 ODER während des Zeitraums der Symptomatik bestand die Möglichkeit einer Weiterverbreitung an viele weitere Personen ODER weiterhin enger Kontakt zu vielen Menschen (als Lehrer, Chorleiter, Trainer, Sexarbeiterinnen, etc.) beziehungsweise zu vulnerablen Gruppen/Risikopatienten (in Familie, Haushalt, Tätigkeit)

- klinische Verschlechterung bei bestehender Symptomatik

Wichtig: Auch ein alleiniger Schnupfen oder leichter Husten kann Ausdruck einer Corona-Infektion sein. Wer mit diesen Symptomen aufgrund der obigen Kriterien NICHT getestet wird, sollte sich laut dem RKI möglichst trotzdem für fünf Tage zu Hause isolieren und mindestens 48 Stunden symptomfrei sein, bevor wieder Kontakte aufgenommen werden.

Alles Wichtige rund um Kita, Schule und Uni

Schon im Frühjahr hatten Lehramtsstudierende der TU Braunschweig Schülern während der Homeschooling-Zeit geholfen. Jetzt ist das Projekt „Lern-Buddies“ erneut gestartet. Eltern und Schüler können sich melden.

Lern-Buddies der TU Braunschweig bieten Schülern Hilfe an

Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass es kein grundsätzliches Anrecht auf Homeschooling gibt. Geklagt hatten zwei Braunschweiger Schüler, deren Eltern einer Risiko-Gruppe angehören.

Braunschweiger Gericht- Kein Anspruch auf Corona-Homeschooling

Der Stadtschülerrat hatte noch im alten Schuljahr ein Video gedreht mit Tipps, wie sich Schüler am besten vor einer Infektion schützen können. Fünf Regeln werden insgesamt aufgestellt. Inzwischen gibt es auch ein Video für Grundschulen.

Braunschweigs Stadtschülerrat dreht Video zur Schul-Hygiene

Braunschweiger Schüler drehen Hygiene-Video für Grundschüler

So sind die Stadtverwaltung und andere wichtige Einrichtungen erreichbar

Das Bürgerbüro wurde vorübergehend in die Reichsstraße 3 verlegt. Zu den Leistungen zählen zum Beispiel die Anmeldung von Haupt- und Nebenwohnsitz, die Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen sowie die Entgegennahme von Anträgen auf Grundsicherung und Wohngeld. Voraussetzung ist eine Terminvereinbarung.

Die Abteilung Allgemeine Bürgerangelegenheiten in der Friedrich-Straße-Seele 7 sowie die Bezirksgeschäftsstellen in Wenden, Stöckheim und Broitzem haben geöffnet. Überall gilt: Alles läuft nur eingeschränkt und mit Auflagen.

Die KFZ-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle in der Porschestraße sind geöffnet. Auch die Kassenautomaten können genutzt werden. Wichtig: Es muss vorher ein Termin vereinbart werden. Lediglich Abmeldungen können weiterhin nur auf schriftlichem Weg erfolgen.



Hilfe und Unterstützung in der Corona-Krise

Braunschweig will die Hilfe für die Kulturszene ausweiten. Kulturdezernentin Anja Hesse erläutert die Initiative der Stadt und kritisiert die Förderpolitik von Land und Bund.

Braunschweig will Hilfe für Kulturszene ausweiten

Ein Projektbündnis, zu dem auch Eintracht Braunschweig gehört, macht sich für die Prostituierten in der Bruchstraße stark.

Die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport bietet nach wie vor eine Corona-Hilfsbörse an. Menschen, die Unterstützung brauchen, bekommen unbürokratisch eine Helferin oder einen Helfer vermittelt. Die Hilfsaktionen werden ausschließlich ehrenamtlich ausgeführt und sind kostenfrei. Helfer und Hilfsbedürftige können sich melden: www.freiwillig-engagiert.de

Im Corona-Härtefallfonds ist noch Geld für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende. Die Kulturdezernentin weist darauf hin, dass auch bildende Künstler Anspruch auf die städtische Förderung haben, die Einnahmeausfälle aus coronabedingt abgesagten Ausstellungen haben. Für die Wirtschaft ist der Härtefallfonds zurzeit nur eingeschränkt nutzbar. Der Grund: Es gibt neue Förderbedingungen bei Land und Bund. Bislang wurden 1,25 Millionen Euro an die Wirtschaft ausgezahlt. Alle Infos dazu gibt es hier: www.braunschweig.de/corona-hilfsfonds

Das Projekt #wirzusammen ist beendet: Rund 100.000 Euro sind laut den Initiatoren zusammengekommen. Der Erlös kommt jetzt 115 Unternehmen und Künstlern zugute.

Braunschweigs Gabenzaun ist umgezogen: Weiterhin können Spenden für Wohnungslose und andere Bedürftige abgegeben werden: jetzt ein paar Meter weiter am „Lebensmittelpunkt“ vor dem Theologischen Zentrum in der Schützenstraße.

Die Solidarität angesichts der Corona-Krise war und ist immens. Unzählige Braunschweiger bieten ihre Hilfe an – und etliche sind genau darauf angewiesen, ältere und kranke Nachbarn, Obdachlose, arme Familien mit Kindern, Pflegeheime, Gastronomen und Händler, Künstler, Studenten und viele mehr. Eine Übersicht über alle wichtigen Ansprechpartner und Projekte finden Sie hier. Inzwischen hat sich etliches normalisiert. Die Aufstellung zeigt dennoch etliche Ansprechpartner, Projekte und Spendenaktionen.

Die Stadt entlastet Unternehmen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Auf Antrag kann die Gewerbesteuer gestundet werden. Vorauszahlungen sollen angepasst und Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben werden.

Braunschweiger Gastronomen und Einzelhändler können auf der städtischen Internetseite auf ihre Abhol- und Lieferangebote hinweisen. Unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern werden entsprechende Angebote gesammelt. Außerdem gibt es auf Instagram die Accounts supportyourlocal_bs und die „Lieferliste38“ eingerichtet.

Die IHK Braunschweig hat eine Beratungshotline für ihre Mitgliedsunternehmen geschaltet: Unter der Telefonnummer (0531) 4715-222 beraten die IHK-Mitarbeiter zu Fragen rund um Liquiditätshilfen, Gespräche mit Lieferanten und Vermietern, Staatliche Hilfen/Unterstützungsangebote von Bund und Land.

Auf der Internetseite der Stadt gibt es eine Übersicht zu allen Hilfspaketen und Ansprechpartnern für Unternehmen: www.braunschweig.de/wirtschaft-corona. Arbeitgeberverband, IHK, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und weitere Verbände und Einrichtungen wollen damit den Unternehmen vor Ort bei der Bewältigung der Corona-Krise bestmöglich zur Seite zu stehen.

Was die Braunschweiger Wissenschaft in der Corona-Pandemie beiträgt

Braunschweiger wollen Corona-Medikament testen: Die Firma Corat Therapeutics plant bereits die klinische Studie. Diese Tests an Freiwilligen sollen bald starten.

Wissenschaftler der TU Braunschweig haben sich mit der Frage befasst, wie effizientere Corona-Tests möglich sind. Simulationen zeigen ihnen zufolge: Ein Zehntel der Bevölkerung Deutschlands könnte innerhalb von rund zehn Tagen getestet werden – mit Proben-Pooling.

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) warnten Mitte April davor, die Beschränkungen zu lockern. Sie regten sogar an, zu überlegen, ob die Einschränkungen im sozialen Leben kurzfristig noch verstärkt werden sollten, um die Ausbreitung weiter zu verlangsamen.



Wichtige Telefonnummern

Die Corona-Hotline der Stadt unter (0531) 470-7000 ist montags bis freitags zwischen 7 und 18 Uhr sowie ab dem 7. November zusätzlich auch samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Da auch die Hotline unter Corona-Bedingungen arbeiten muss und zeitweise viele Anrufe eingehen, wird es laut der Stadt nicht immer möglich sein, jedes Gespräch sofort entgegenzunehmen. Wichtig: Bei medizinischen Fragen oder Fragen zu einem Corona-Test sind weiterhin die Hausärzte oder außerhalb der Praxisöffnungszeiten der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116117 zu kontaktieren. Die Hotline des Landes ist unter (0511) 120-6000 erreichbar.

Hilfe bei häuslicher Gewalt: In einer großangelegten Kampagne macht das Braunschweiger Gleichstellungsreferat auf das bundesweite Hilfe-Telefon aufmerksam: (0800) 0116016

Bei psychischen und familiären Problemen stehen die bekannten Braunschweiger Beratungsstellen auch jetzt grundsätzlich telefonisch zur Verfügung, etwa der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes unter (0531) 470-7272 und der Psychosoziale Krisendienst unter (0531) 470-7777.

Seit Kurzem gibt es den Physiotherapeuten-Notdienst. Der Eintrag auf der Seite www.physiotherapeuten-notdienst.de ist für alle Praxen kostenlos, egal ob Verbandsmitglied oder nicht. Patienten oder Kliniken können durch eine Suchfunktion schnell und einfach weiterhin geöffnete Praxen in der Nähe des Wohnortes des Patienten finden.



