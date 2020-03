Braunschweig – Eine Stadt sucht die Gelassenheit

Irgendwie sind das gerade auch mathematische Zeiten. Insgesamt 4 Corona-Infektionen in der Stadt bis Freitagabend, 8 bis Sonntagnachmittag. 10 Besucher pro Veranstaltung, 50 oder 100? Was geht? Um 11 Uhr an diesem Sonntag werden nur noch 5 Gottesdienstbesucher auf einmal zum Beten in den Dom...