Prüfungen an TU Braunschweig trotz Corona? Studenten protestieren

Auch an diesem Montag soll an der TU eine Klausur geschrieben werden.

Etliche Studenten der TU Braunschweig sind empört. Die Uni hat zwar wie landesweit alle Hochschulen und Universitäten den Vorlesungsbeginn und den Lehrbetrieb in Präsenzform auf den 20. April verschoben. Prüfungen sollen aber stattfinden, für den heutigen Montag ist eine Analysis-Klausur angesetzt. Auf der Facebook-Seite der TU gibt es dazu mehrere kritische Kommentare. „Geht Gesundheit nicht vor Klausur?“, schreibt ein Nutzer. Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) äußerte sich am Sonntagabend kritisch.

Student Silo Can Kanar meldete sich per Mail in der Redaktion unserer Zeitung: „Ich finde es wirklich sehr verantwortungslos, was die Führung unser Uni die letzten Tage veranstaltet. Die ganzen Kommentare der Studenten auf Facebook und Instagram beschreiben die Gemütslage vieler Studenten ganz gut. Trotz der aktuellen Ausnahmesituation riskiert unsere Universität die Gesundheit aller Studenten und Studentinnen. Andere Universitäten haben bereits vor dem Wochenende eine vernünftige Entscheidung getroffen.“

Die Uni hat heute morgen auf die Kritik reagiert und schreibt auf ihrer Internetseite: „Alle Entscheidungen werden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, der Stadt Braunschweig, dem Land Niedersachsen und den weiteren zuständigen Behörden getroffen. Das Gesundheitsamt hat Prüfungen auch dann freigegeben, wenn mehr als 100 Personen teilnehmen, da die Sicherheitsabstände gewahrt werden. Auf die Sicherheitsabstände achten wir besonders, um Studierende und Aufsichtspersonen zu schützen.“

Der Krisenstab führe Maßnahmen entsprechend dem Pandemieplan der TU Braunschweig durch. „Er kommt heute um 10 Uhr zusammen, um 14 Uhr trifft sich das Präsidium. Im Anschluss informieren wir über das weitere Vorgehen, zum Beispiel bei anderen jetzt anstehenden Prüfungen“, so die TU.

Und: „Wer begründet die Klausur heute nicht schreiben kann, oder befürchtet, andere oder sich selbst anzustecken, hat die Möglichkeit, die Klausur nicht anzutreten. Dies wird dann nicht als Fehlversuch gewertet. Das hat die Rücksprache mit der zuständigen Fakultät gerade ergeben. Studierende können sich noch bis zum Klausurbeginn vor Ort oder per Mail ans Prüfungsamt abmelden.“