17. März 20 – als der Einzelhandel stillsteht

Nichts sieht so traurig aus wie zehn einsame Fischbrötchen in der Auslage eines abgedunkelten, wie ausgestorben wirkenden Fisch-Restaurants, das mittags sonst voll besetzt ist. Das Nordsee-Restaurant in den Schloss-Arkaden hat schon seit Montag auf Snack-Betrieb umgestellt – und fährt erkennbar auf...