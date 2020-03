Unbekannte schlagen Mittwochnacht in Braunschweig auf Mann ein

Zu einem versuchten Raub kam es am Mittwoch in der Braunschweiger Innenstadt.

In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem versuchten Raub in der Braunschweiger Innenstadt gekommen. Auf dem Platz der deutschen Einheit wurden gegen 0.30 Uhr zwei Männer von einer Personengruppe angesprochen und aufgefordert, Geld und Handys herauszugeben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Einer der Männer konnte in das Polizeikommissariat Mitte flüchten, das in der Nähe liegt, um Hilfe zu holen.

In der Zwischenzeit wurde sein Begleiter von der Gruppe zu Boden gestoßen, geschlagen und durchsucht. Entwendet wurde hier nichts.

Im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Personen im Nahbereich gestellt werden. Ob es sich hierbei um die Täter handelt, müssen die Ermittlungen zeigen.