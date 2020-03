Ärzte-Bereitschaft 116117 nur in dringenden Fällen anrufen

Die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 ist wegen der Corona-Pandemie massiv überlastet. Darauf weist die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hin. Eigentlich ist diese Rufnummer seit Anfang dieses Jahres die zentrale Anlaufstelle für Patienten, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, etwa am Wochenende. Es geht um Hilfe bei Beschwerden, deren Behandlung nicht bis zum nächsten Tag warten kann, die aber auch kein Fall fürs Krankenhaus sind.

Inzwischen hilft der Patientenservice unter der 116117 auch bei Verdacht auf eine Corona-Infektion. Wann sollten Patienten die Nummer wählen? Wenn sie eindeutige Symptome zeigen, Kontakt zu bereits angesteckten Patienten hatten oder aus den Hochrisikogebieten zurückgekehrt sind. Trifft mindestens einer dieser Fälle zu, sollen sich die Betroffenen außerhalb der Sprechstundenzeiten an die 116117 wenden, ansonsten telefonisch an ihren Hausarzt, so die Kassenärztliche Vereinigung.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

„In den vergangenen Tagen war der Patientenservice jedoch so stark ausgelastet, dass es zeitweise zu erheblichen Wartezeiten und sogar Gesprächsabbrüchen für die Anrufer gekommen ist“, heißt es in der Pressemitteilung. „Allein am vergangenen Wochenende sind fast täglich 20.000 Anrufe aus Niedersachsen eingegangen.“

Eine Auswertung der Anrufe habe ergeben, dass die Steigerung der Anruferzahl hauptsächlich auf allgemeine Anfragen zum Coronavirus zurückführen ist. „Allgemeine Fragen über den Ausfall von Veranstaltungen oder Möglichkeiten einer Kinderbetreuung können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht beantworten“, betont der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Mark Barjenbruch.

1262 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Er bittet daher darum, dass nur jene Patienten die 116117 wählen sollten, bei denen ein begründeter Verdachtsfall besteht, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben – oder die sonstige ärztliche Hilfe benötigen. Und: Wenn die 116117 nicht sofort erreichbar sein sollte, ist die 112 keine Alternative. Diese Nummer des Rettungsdienstes gilt nur für Patienten in lebensbedrohlichen Situationen.

Wer allgemeine Fragen zum Schutz vor dem Corona-Virus hat, kann sich zum Beispiel an die Corona-Hotline des Landes wenden. Experten beantworten montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter anderem Fragen zu Symptomen, Quarantäne und Arbeitsrecht: (0511) 4505-555 Fragen. Die Hotline wurde erst vor wenigen Tagen personell aufgestockt.

Viele Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landes unter www.niedersachsen.de/coronavirus

Die Stadt Braunschweig informiert ebenfalls ausführlich im Internet: www.braunschweig.de/corona

