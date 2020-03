Pflegeheime in Braunschweig: „Pflegekräfte sind die Helden“

In Alten- und Pflegeheimen herrscht angespannte Stimmung. Alle hoffen, dass sich so dramatische Vorfälle wie in Wolfsburg mit bislang 18 Toten in einem einzigen Heim nirgendwo wiederholen. In Braunschweig war am Montag bekanntgeworden, dass im Wohn- und Pflegeheim der Awo in Querum zwei...