Umsätze brechen weg: Kioske kämpfen ums Überleben

Kioskbetreiber Mehmet Ali Karamus (48) hat schon bessere Tage erlebt. Am Eingang seines Ladens unter den Rathaus-Kolonnaden hat er einen Verkaufstisch aufgebaut, auf dem er neuerdings Flachmänner feilbietet. Kleiner Feigling, Wodka, Dirty Harry & Co. Alles, was in Corona-Zeiten wie diesen auch...