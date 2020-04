Braunschweig: Gebäudebrand in Thune – rund 120.000 Euro Schaden

Die Berufsfeuerwehr Braunschweig sowie die Freiwilligen Feuerwehren Thune und Harxbüttel sind am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Brand in einem Wohn- und Lagerhaus am Parkkamp im Braunschweiger Stadtteil Thune gerufen worden. Gebäudebrand in Thune: Feuer breitet sich auf Dachboden und...