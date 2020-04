Einbrecher stehlen Geld bei Optiker in Markthalle Braunschweig

Das Optiker-Geschäft in der Markthalle an der Otto-von-Guericke-Straße ist am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Am Montagmorgen bemerkten nach Polizeiangaben zwei Angestellte, dass die Räumlichkeiten durchwühlt worden waren, nachdem sie das Geschäft am Samstagnachmittag ordnungsgemäß verschlossen hatten. Die Polizei wurde informiert und stellte fest, dass eine Eingangstür aufgehebelt worden war. Ein Tresor und eine Geldkassette wurden aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern an, die Schadenshöhe wurde noch nicht mitgeteilt.

