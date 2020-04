Braunschweiger Schüler setzen Zeichen der Hoffnung

Mittlerweile haben mehr als 40 Schüler der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule in Braunschweig an der Malaktion von Lehrer Andreas Last teilgenommen und sie für eine öffentliche Online-Bildergalerie zur Verfügung gestellt.

In Italien fing alles mit #andratuttobene an. Übersetzt bedeutet der Hashtag, so nennt man eine Verschlagwortung in sozialen Medien, „Alles wird gut“. Die Italiener versuchen, der derzeitigen Ausgangssperre mit Humor und Kreativität zu trotzen. Bilder mit Regenbögen auf bemalten Bettlaken und dem Hashtag gingen um die Welt. Eine Aktion, die sich inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet hat und auch in Braunschweig angekommen ist.

„Wir können mit diesem Motto und den Regenbogenbildern ein Zeichen der Hoffnung ins Stadtbild integrieren“, sagt Andreas Last, Lehrer an der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule (HvF) in Braunschweig. „Außerdem verbreiten wir damit nicht nur die Botschaft, dass alles gut wird, sondern zeigen auch, dass wir zu Hause bleiben.“ Über einen Bericht aus Italien ist der Deutsch- und Geschichtslehrer auf die Idee gestoßen, die Aktion auch nach Deutschland und an seine Schule zu holen. Gerade die jüngeren Schüler hätten auf die Nachricht, dass die Schule vorerst geschlossen wird, sehr emotional reagiert, berichtet Last.

Mit einer Rundmail forderte er die Schüler der HvF auf, sich zu beteiligen. Schon am selben Tag kamen die ersten Einsendungen. „Über 40 Schüler haben mir mittlerweile ein Foto von ihren Bildern zugesendet“, berichtet Last. Viele der Bilder veröffentlicht der Lehrer auf der Homepage der Schule.

Doch nicht nur die HvF ist auf diese Idee gekommen. Auch viele Familien sind auf die Aktion aufmerksam geworden und haben ebenfalls Regenbogenbilder gemalt. Geht man durch die Straßen, entdeckt man an einigen Eingangstüren und Fenstern die hoffnungsvollen Bilder – so verbreitet sich das Signal „Alles wird gut“ überall.

