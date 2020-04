Braunschweigs Lehrer bereiten den Corona-Schulbetrieb vor

Die ersten Schüler werden in Braunschweig am 27. April wieder in die Schule gehen: Den Anfang machen die Abschlussklassen, also die Schüler des 9., 10. und 13. Jahrgangs, deren Abschlussprüfungen bevorstehen. Betroffen sind die Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Da es an den Gymnasien wegen der Rückkehr zu G9 in diesem Jahr keinen Abiturjahrgang gibt, beginnt der Unterricht dort (für die Schüler des 12. Jahrgangs) erst am 12. Mai. Die...