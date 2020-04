Polizei Braunschweig fragt: Wem gehört dieses Rad?

Braunschweig. Nachdem ein Mann am 7. April aufgrund des Verdachts des Fahrraddiebstahls kontrolliert wurde, sucht die Polizei nun den Besitzer eines Rades.

Der 30-Jährige war, so meldet es die Polizei, einem Wachmann des Uni-Geländes am Bienroder Weg aufgefallen, weil er gemeinsam mit einer weiteren Person an Rädern auf dem Gelände hantierte. Als die gerufene Polizei ankam, flüchteten die beiden Männer zunächst. Der 30-Jährige konnte jedoch gestellt werden, dem zweiten Verdächtigen gelang die Flucht.

„Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass das mitgeführte Fahrrad entwendet wurde. Die bisherigen Ermittlungen zu einem eventuellen Besitzer verliefen jedoch ergebnislos“, heißt es im Polizeibericht weiter. Wer Hinweise auf den Besitzer des Herrenrades geben kann, meldet sich im Polizeikommissariat Nord unter (0531) 476-3315.