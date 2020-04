Braunschweigerin (56) sticht auf ihren Lebensgefährten ein

Braunschweig. Der 64-Jährige wurde in der Wohnung in Gliesmarode schwer verletzt. Laut Polizei ist er inzwischen außer Lebensgefahr.

In Gliesmarode ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem heftigen Streit zwischen zwei Lebenspartnern gekommen. Beide befanden sich in der Wohnung der Frau (56). Wie die Polizei berichtet, griff diese aus bisher unbekannter Ursache zu einem Messer und stach ihrem Lebensgefährten (64) in den Oberkörper. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass die Frau den Notruf wählte und um Hilfe bat.

Polizeibeamte suchten daraufhin sofort die Wohnung auf. Der Mann blutete stark. Kurz danach erschienen Rettungskräfte und brachten den 64-Jährigen ins Klinikum, wo er notoperiert wurde. Es bestehe keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden. Mangels Haftgrundes habe die Staatsanwaltschaft Braunschweig jedoch keinen Haftbefehlsantrag gestellt, heißt es in der Mitteilung.