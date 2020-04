Braunschweiger Eheleute seit 70 Jahren immer füreinander da

Die Folgen der Corona-Krise sind allerorten zu spüren. Familienfeiern mit zahlreichen Gratulanten können derzeit nicht stattfinden. „Die holen wir später nach“, versichern beispielsweise die Dorniedens. Lieselotte Dornieden, geborene Pollak, vollendete vor einer Woche ihr 90. Lebensjahr. Und am Mittwoch, 22. April, blickt sie auf 70 gemeinsame Jahre mit Ehemann Heinrich (91) zurück. Doch es gab weder eine Geburtstagsfeier, noch findet jetzt eine Feier aus Anlass der Gnadenhochzeit statt.

Lieselotte und Heinrich Dornieden vor 70 Jahren nach der Hochzeit in Braunschweig. Foto: Privat

Immerhin können die Dorniedens mit einem Gläschen Sekt mit ihrem Sohn (69) anstoßen, mit dem sie in Lehndorf unter einem Dach wohnen. Es ist das Haus ihrer Eltern, das diese 1935 errichtet hatten. Heinrich und Lieselotte Dornieden lebten nach der Hochzeit (1950) bis 1977 in Wenden. Nachdem sie das Haus der Eltern renoviert und ausgebaut hatten, zogen sie wieder nach Lehndorf.

Die beiden gebürtigen Braunschweiger haben sich 1948 bei einem Tanzabend in der Gaststätte „Peine-Paris-Lamme“ kennengelernt, die noch bis 1992 bestand. Das Fräulein Pollak arbeitete damals als Medizinisch-Technische Assistentin beim Gesundheitsamt. Heinrich Dornieden hatte bei den Luther-Werken eine Ausbildung zum Flugzeugbauer gemacht, musste als 17-Jähriger in den Krieg ziehen, blieb aber unverletzt und geriet im Harz in amerikanische Gefangenschaft. Nach Kriegsende war er für die Miag als Monteur im Außendienst tätig. Nach der Hochzeit (1950) und der Geburt des Sohnes wechselte er zu Schmalbach, wo er die Stanzerei leitete. Lieselotte Dornieden hat noch eine Schwester, die ebenfalls in Lehndorf wohnt, Ehemann Heinrich noch zwei Schwestern, von denen eine in Braunschweig und die andere in Schottland lebt.

Was ist das Fundament dieser seit 70 Jahren bestehenden Ehe? „Der eine ist für den anderen da, in guten wie in schlechten Zeiten“, sagt Lieselotte Dornieden und blickt dabei lächelnd ihren Mann an. „Er schmeißt den Laden“, fügt sie hinzu. Heinrich erledigt die Einkäufe, übernimmt im Haushalt viele Arbeiten, auch Reparaturen, macht mit seiner Frau Spaziergänge und fährt sie mit dem Rollstuhl durch Lehndorf.

Längere Reisen wie früher können sie nicht mehr unternehmen. Denn Ehefrau Lieselotte ist auf Pflegekräfte angewiesen. Die größte Freude empfindet sie, wenn sie gemeinsam mit ihrem Mann im angrenzenden Garten die Frühlingssonne genießen kann.