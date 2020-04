Braunschweig: Urteil im Raser-Prozess ist nun rechtskräftig

Die Unfallstalle an der Salzdahlumer Straße in Braunschweig – ein Mann war hier im August 2019 ums Leben gekommen.

Das Urteil gegen einen 38-Jährigen zu sieben Jahren Haft für den Tod eines Unbeteiligten bei der Flucht vor der Polizei in Braunschweig ist rechtskräftig. Der Mann habe seinen Antrag auf Revision zurückgenommen, teilte das Landgericht Braunschweig am Mittwoch mit.

Eine Schwurgerichtskammer hatte ihn unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und fahrlässiger Körperverletzung im März verurteilt.

Braunschweig: Toter und Schwerverletzter bei Verfolgungsjagd mit Polizei – Urteil gegen Raser nun rechtskräftig

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle war der Mann aus Biederitz in Sachsen-Anhalt im August 2019 in zwei an einer roten Ampel wartende Autos gekracht. Der 33 Jahre alte Fahrer eines der beiden Autos kam dabei ums Leben, ein 43-jähriger Mann erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und innere Blutungen.

Der Unfall an einer Autobahnabfahrt in Braunschweig war das tödliche Ende einer kilometerlangen Verfolgungsfahrt über die Autobahnen 2 und 39, teils mit Tempo 240.

Raser-Prozess in Braunschweig: Angeklagter gab an, zum Unfallzeitpunkt unter Drogen gestanden zu haben

Während des Prozesses entschuldigte sich der Angeklagte und ließ durch seinen Verteidiger erklären, dass er zum Unfallzeitpunkt seit einiger Zeit die synthetische Droge Crystal Meth konsumiert habe, um dem Druck als Vater und im Beruf standzuhalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und elf Monate Haft gefordert, die Verteidigung viereinhalb Jahre. Vertreter der Nebenklage hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes beantragt. dpa