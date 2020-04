Es ist die sechste Woche ohne Kinderbetreuung – und viele berufstätige Eltern gehen auf dem Zahnfleisch. Noch ist nicht absehbar, wann Krippen, Kitas, Tagespflege und Schulkindbetreuung wieder regulär öffnen. Doch immerhin: Ab Freitag wird die Notbetreuung ausgeweitet.

Die Vorgabe des Landes Niedersachsen zur Ausweitung der Notbetreuung klingt kompliziert und vage. Demnach sind „Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist, soweit alle anderen Möglichkeiten einer Betreuung ausgeschöpft sind.“

Die Stadtverwaltung hat die Vorgabe nun umgesetzt und nennt konkrete Berufsgruppen und Härtefälle, bei denen die Notbetreuung ab dem morgigen Freitag greifen soll. Martin Albinus, Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Stadt, gibt ein Beispiel: „Der Schulunterricht hat wieder begonnen. Auf diese Situation wird reagiert, indem auch das Personal an Schulen ein Anrecht auf Notbetreuung der eigenen Kinder hat.“

Martin Albinus leitet den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Braunschweig. Nun ist er mit der Leitung der Task-Force beauftragt, die die Öffnung von Schulen und Kitas begleiten soll. Foto: privat

Allerdings: Die Notbetreuung sei auf das „zwingend Notwendigste“ zu begrenzen. Alle anderen Möglichkeiten der Betreuung sollten ausgeschöpft sein – abgesehen von der Betreuung durch Großeltern.

9500 Betreuungsplätze in Krippen, Kindergärten und Tagespflege gibt es in Braunschweig. In den letzten Wochen haben im Schnitt lediglich 220 Kinder pro Tag einen Platz in der Notbetreuung in Anspruch genommen, in der Schulkindbetreuung waren es rund 50 pro Tag. „Wir gehen davon aus, dass die Zahlen jetzt deutlich steigen werden“, sagt Albinus. In den letzten Tagen sei bereits ein leichter Anstieg spürbar gewesen.

Albinus betont: „Ich verstehe, unter welch hohem Druck viele Eltern stehen.“ Noch sei es aber viel zu früh, wieder über eine Aufnahme des Regelbetriebs in den Einrichtungen nachzudenken. „Wir müssen sehr vorsichtig sein. Noch ist nicht abzusehen, wie sich die aktuellen Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirken werden.“ Und bei Kita-Kindern machten Abstandsregelungen wenig Sinn: „Wenn die Kinder ins Spiel vertieft sind, ist das alles schnell vergessen“, weiß der Leiter der Task-Force, die die Öffnung der Schulen und Kitas in Braunschweig begleitet.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Um die Situation in den Familien etwas zu entspannen, werde in mehreren Kommunen darüber nachgedacht, die Sperrung der Spielplätze aufzuheben. „Wir haben einen entsprechenden Impuls Richtung Hannover gesendet“, verrät Albinus. Ohne Zustimmung des Landes aber ginge es nicht.

---------------------------

Fakten zur Notbetreuung:

Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, müssen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers in der Einrichtung vorlegen. Formulare sowie eine Auflistung aller Berufsgruppen und Härtefallregelungen gibt es in Kürze auf der Internetseite der Stadt.

Die Notbetreuung ist grundsätzlich für Kinder vorgesehen, deren Erziehungsberechtigte in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig sind:

1. Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen und pflegerischen Bereich, z. B. Ärzte, Hausärzte und deren Beschäftigte, Klinikpersonal sowie Apotheken, Hebammen, Pflegepersonal (ambulant und in Heimen), Beschäftigte bei Medizinprodukt-/ Arzneimittelherstellern und in Laboren

2. Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr

3. Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, inkl. der Kommunalen Handlungsfähigkeit (Kommunalverwaltung)

4. Beschäftigte im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge mit Sicherstellungsauftrag, d.h. Beschäftigte in den Bereichen Energieversorgung (etwa Strom-, Gas-, Kraftstoffversorgung), Wasserversorgung (öffentliche Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung), Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß-und Einzelhandel), Informationstechnik und Telekommunikation (insb. Einrichtung zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze), Finanzen (Bargeldversorgung, Sozialtransfers), Transport und Verkehr (Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV), Entsorgung (Müllabfuhr) sowie Medien und Kultur, Risiko- und Krisenkommunikation soweit alle anderen Möglichkeiten einer Betreuung ausgeschöpft sind, z. B.: Beschäftigte der Stadtwerke, Abfallentsorger, Wasserverbände u. ä., Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien, Fleischereifachgeschäfte etc., Beschäftigte in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, Beschäftigte im Transport und Logistikbereich (z. B. Bus- und Straßenbahnfahrer/-innen, Berufskraftfahrer/-innen in der kritischen Infrastruktur), Bankbeschäftigte (z. B. zur notwendigen Bargeldversorgung der Bevölkerung), Beschäftigte des Jobcenters sowie der Bundesagentur für Arbeit (z. B. zur Auszahlung Kurzarbeitergeld), Beschäftigte bei Tageszeitungen oder sonstigen tagesaktuellen Pressebereichen

5. Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche.

Einzelne Beschäftigte in den vorgenannten Berufsgruppen zählen in der aktuellen Situation zu den gesamtgesellschaftlich zwingend aufrechtzuerhaltenden Bereichen. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Dennoch sind die Ausnahmen eng auszulegen, um das Ziel der Unterbrechung der Infektionsketten erreichen zu können! Ausgenommen von der Untersagung ist ebenfalls die Betreuung in besonderen Härtefällen (z.B. konkrete Kündigungsandrohung, erheblicher Verdienstausfall, gesundheitliche Disposition und durch den Allgemeinen Sozialen Dienst des Fachbereich Kinder, Jugend und Familie festgestellte Härtefälle sowie berufstätige Alleinerziehende, die bereits 50% ihres Jahresurlaubs verbraucht haben.) Quelle: Stadt Braunschweig

Zur weiteren Klärung wenden sich Eltern am besten an die jeweilige Einrichtung. Weitere Anfragen: zu Kitas 4708493, zur Schuki 4708451, zur Tagespflege (FamS) 12055440