Seit Montag haben die meisten Läden in der Innenstadt wieder geöffnet.

Wieder mehr Passanten in der Braunschweiger Innenstadt

Zahlreiche Geschäfte haben seit Montag wieder geöffnet – in der Innenstadt sind wieder mehr Menschen unterwegs als in den vergangenen vier Wochen. Wie das Braunschweiger Stadtmarketing mitteilt, erfassten die sieben Lasermessgeräte seit der Geschäftsöffnung fast 76 Prozent mehr Passantenbewegungen. Dennoch bleibe der Wert damit rund 45 Prozent unter den Vorjahreswerten.

„Durchschnittlich 34.000 Mal pro Tag lösten die Frequenzmessgeräte in der Innenstadt während der vom Land Niedersachsen verfügten Geschäfts- und Gastronomieschließungen in den Osterferien aus“, so das Stadtmarketing. „Das entspricht nur rund 31,5 Prozent der Werte für die Osterferien 2019.“

Man sei noch weit von der Normalität entfernt, sagt Geschäftsführer Gerold Leppa. „Es ist ein moderater Anstieg. Das ist gut für die Braunschweiger Innenstadt und ihre Händler, aber gleichzeitig auch ein wichtiges Zeichen, dass die Braunschweigerinnen und Braunschweiger die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ernst nehmen.“

Vergleich der Passantenfrequenz in der Innenstadt. Foto: Stdatmarketing