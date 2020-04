Das Ringgleis bekommt eine neue Attraktion: An der Mastbruchsiedlung entsteht ein riesiger Energiewald und Braunschweigs größter Blühstreifen. Ein riesiges Wildbienen-Paradies wird entstehen.

Die Grünflächenverwaltung setzt jetzt nach und nach ein riesiges Förderprogramm um. Bei der Bundesregierung sind dazu Gelder der Klimaschutz-Initiative eingeworben worden, um zum Beispiel Energiewälder anlegen zu lassen. Der Bund zahlt 80 Prozent der Kosten.

In Geitelde wurde bereits eine kleinere Fläche bepflanzt. An der Mastbruchsiedlung, unweit der Helmstedter Straße, geht es nun um 8 Hektar. Eine Fläche, etwa so groß wie 16 Fußball-Felder. Die ersten Maschinen sind bereits verschwunden. Im Abstand von 40 Zentimetern haben sie endlose Reihen von Pappeln gepflanzt.

Abertausende von kleinen Pappel-Stecklingen wurden für den Energiewald an der Mastbruchsiedlung gepflanzt. Foto: STACHURA / JS

Eine Monokultur? „Im Grund ja“, sagt Michael Loose, Leiter der Grünflächenverwaltung. „Wir haben allerdings fünf verschiedene Pappel-Klone pflanzen lassen. Das sorgt für einen gewissen Schutz vor Krankheiten.“

Hintergrund, so Loose: „Die wirtschaftliche Nutzung von Energiewäldern, die nach vier oder fünf Jahren geerntet werden, um fossile Energieträger wie Öl oder Gas zu ersetzen, befindet sich erst in einem Frühstadium. Darum zahlt die Bundesregierung hohe Zuschüsse. Die Professionalisierung und wissenschaftliche Erforschung nimmt jedoch zu.“

An der Helmstedter Straße wurden außerdem Weiden gesetzt. Das Wachstum wird wohl hinter dem von Pappeln zurückbleiben. Dass Weiden dennoch gepflanzt wurden, so Loose, „ist dem Umstand geschuldet, dass sie früh blühen und darum auch Wildbienen Nahrung bieten“. Das ganze Areal werde ohnehin zu der wohl farbenprächtigsten und Wildbienen-freundlichsten Fläche Braunschweigs, so der Leiter der Grünflächenverwaltung. „Die Bäume werden von einem riesigen Blühstreifen eingefasst.“ Es wird der größte Braunschweigs und etwa die Fläche von zwei Fußball-Felder haben.

Nächste Woche wird eine weitere Fachfirma erwartet. Sie wird Elefantengras, auch Riesen-Chinaschilf genannt, pflanzen. Das geschieht nicht nur an der Mastbruch-Siedlung, sondern auch im Westpark. Die Grünflächen-Verwaltung knüpft mit den Pflanzungen an sehr gute Erfahrungen der Wissenschaftler des Braunschweiger Julius-Kühn-Instituts an. Bei Watenbüttel unterhalten sie bereits eine der höchst seltenen Plantagen.

Der Blühstreifen wird den gesamten Energiewald umschließen. Foto: Jürgen Runo

Das Elefantengras soll im Westpark in Form eines Löwen-Labyrinths angelegt werden. An der Mastbruch-Siedlung ist geplant, einen Ringgleis-Rastplatz im Elefantengras anlegen zu lassen. Loose sagt: „Im Mai sollten die Baum-Stecklinge bereits grünen. Im Juni werden die Vorbereitungen für den Rastplatz und das Labyrinth im Elefantengras beginnen.“

Die Arbeiten laufen nach Plan. Was nicht nach Plan läuft, ist das Vorhaben, die Vorteile der Pflanzungen für das Klima öffentlich zu machen. „Wir hatten Führungen geplant. Wegen der Corona-Pandemie unterbleiben die natürlich. Wir werden uns auf Info-Tafeln beschränken müssen“, so Loose.

Im nächsten Jahr könnte sich das ändern. Denn im Elefantengras sollen grüne Klassenzimmer angelegt werden. Schulunterricht zum Klimaschutz unter freiem Himmel wäre dann möglich. Allerdings nicht an der Helmstedter Straße, sondern im Elefantengras-Labyrinth des Westparks.