Autoknacker stehlen in Braunschweig Räder und Navi

Räderdiebe waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Stöckheim unterwegs. Das hat die Braunschweiger Polizei am Freitag mitgeteilt. Die unbekannten Autoaufbrecher hätten die Ruhe zur Nachtzeit für die Tat genutzt, heißt es in der Mitteilung.

Ein 50-Jähriger hatte sein Fahrzeug am Donnerstagabend auf seinem Grundstück in der Straße Schiefer Berg zum Parken abgestellt.

Als seine Ehefrau am Freitagmorgen zu dem Wagen gegangen sei, habe sie bemerkt, dass sämtliche vier Räder über Nacht entwendet worden waren. Zusätzlich gelangten die unbekannten Täter in das Fahrzeug und stahlen daraus das Navigationsgerät.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. red