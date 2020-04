Kochen übers Internet: Live und interaktiv

Es zischt, als ich den Bachsaibling in die heiße Pfanne lege. Und es duftet. Wie ein Profi habe ich mich gefühlt, als ich ihn zuvor in Maisgrieß mehliert habe – nur auf der Hautseite versteht sich. Angerichtet mit den gebratenen Tomaten, den Nudeln, dem selbst gemachten Bärlauchpesto und garniert mit den gerösteten Pinienkernen sieht das Ganze wirklich aus wie in einem Restaurant. Dabei kann ich eigentlich gar nicht kochen. Aber ich hatte Hilfe. Von Michael Denecke, Koch im „Steg-Haus“.Er war zwar nicht in meiner Küche, aber er hat über Instagram vorgekocht. Und ich habe es nachgekocht – gemeinsam mit vielen anderen Hobbyköchen.

Jede Woche wird ein anderes Gericht gekocht

Die Zutaten für Braunschweig kocht werden direkt vor die Haustür geliefert. Ein paar Stunden bevor es losgeht – ganz frisch. Foto: Clara Albert

Das Projekt „Braunschweig kocht“ überträgt seine Kochhappenings seit dem 8. April mittwochs um

19 Uhr live über Instagram. Ins Leben gerufen wurde es von Phils Events, zu denen auch das „Steg-Haus“ gehört. Moderiert wird es von Inhaber Philip Schwalm, der auch die Zuschauerfragen an den Koch weitergibt. Bisher wurde schon gemeinsam Spargelrisotto, Phai Thai und dieses mal eben Bachsaibling zubereitet.

Nicole Schwalm, Betriebsleiterin von Phils, erzählt: „Als alles zugemacht hat, haben wir uns gefragt, was wir uns in so einer Situation selbst wünschen würden.“ Und dann entstand die Idee gemeinsam virtuell zu kochen. Um die 50 Menschen finden sich so laut Schwalm jede Woche zusammen.

Die Zutaten werden bis vor die Haustür geliefert

Doch nicht nur zum Kochen kann man Zuhause bleiben, selbst zum Einkaufen muss man das Haus nicht verlassen. Über www.braunschweigkocht.de kann man sich eine Box für 19 Euro bestellen. Die wird dann kurz vor dem Kochen angeliefert und enthält das Rezept und die Zutaten für zwei Personen. Nudeln aus der evangelischen Stiftung Neuerkerode, Bärlauch aus der Region und selbst Öl finden sich neben den restlichen Zutaten in dem Paket – alles liebevoll abgepackt und beschriftet.

Anfangs gab es ein paar technische Probleme, beispielsweise war der Ton zu leise oder der Koch zu schnell. „Gerade entwickelt sich da eine kleine Community. Die geben uns viel Feedback und wirken so auch an dem Ganzen mit“, so Schwalm. Die Videos kann man sich auch danach noch auf Instagram anschauen – und so jederzeit nachkochen. Hier hat man die Möglichkeit zurückzuspulen.

Diese Woche gab es Bachsaibling mit Nudeln und selbst gemachtem Pesto. So sah das fertige Gericht aus. Foto: Lukas Dörfler

So ganz ohne ist das Kochen nämlich nicht. Das Handy in der einen Hand, das Messer in der anderen, schnell das Handy zur Seite, um alles zeitgleich nachmachen zu können. Dazu das Brutzeln des Öls, das Klappern des Bestecks. Da kann eine Mengenangabe schon mal untergehen. Ein Glück, dass das Rezept beigefügt ist – und man über die Chatfunktion jederzeit nachfragen kann. Die Antwort geht über den Moderator direkt an den Koch, der sie innerhalb von Sekunden beantwortet. So vergehen die 45 Minuten wie im Flug und plötzlich steht das Gericht auf dem Tisch. Und es schmeckt wirklich hervorragend. Am 20. April werden Spargelröllchen und danach toskanisches Ofenhähnchen zubereitet.