Konfirmation in Braunschweig: Erstmals per Videokonferenz

Wenn angesichts der Corona-Pandemie alle Gottesdienste und Veranstaltungen ausfallen müssen, dann gilt das auch für Konfirmationen. Eigentlich. In der Kirchengemeinde „Die Brücke“ wollten sie sich damit nämlich nicht ganz abfinden. Warum? Pfarrer Sebastian Fitzke nennt zwei Gründe: „Ich hatte zum einen große Bedenken, einen Termin für einen späteren Zeitpunkt anzugeben“, sagt er. „Was machen wir, wenn es auch dann nicht klappt? Es weiß doch keiner, wie die Pandemie weiter verläuft. Zum anderen haben die Konfis jetzt ein Jahr sehr engagiert hinter sich gebracht – und dazu gehört ein Abschluss, damit danach etwas Neues beginnen kann.“

Die Lösung? Eine Konfirmation per Video-Konferenz! Darauf kam Fitzke, weil er und sein Team zurzeit ohnehin etliche Besprechungen auf diese Weise abhalten. Warum also nicht auch einen Gottesdienst in diesem Format organisieren?

„Es war klar, dass wir das nicht verpflichtend machen können, sondern nur als ein Angebot an die Konfirmanden und ihre Familien“, sagt Fitzke. „Wir wollten signalisieren: Ihr seid uns wichtig.“ Von den 25 Konfirmanden haben 7 dieses Angebot angenommen – und am Samstag um 14 Uhr war es soweit.

Fitzke war zusammen mit Diakonin Jacqueline Sander, drei Teamern und einem Computer in der Christuskirche am Schwarzen Berg. Seine größte Sorge im Vorfeld: Funktioniert die Technik? Bleibt die Verbindung stabil? Kurz vor 14 Uhr habe es noch leichte Hänger gegeben, doch dann klappte es, wie er berichtet – beim Konfirmationssegen seien jedenfalls alle dabeigewesen.

Die Eltern haben ihre Kinder mitgesegnet

„Zwischendurch ist mal der eine oder andere aus der Leitung verschwunden und hat sich wieder eingewählt. Es waren um die 30 Teilnehmer, weil sich auch etliche Tanten, Onkel und Großeltern dazugeschaltet hatten“, erzählt er. „Der kleine Blick, den ich durch die Kamera in die Wohnzimmer hatte, war sehr bewegend. Wir haben zusammen gesungen und gebetet.“ Die Eltern haben ihre Kinder schließlich mitgesegnet und ihnen das Konfirmationskreuz umgehängt.

„Unter diesen erschwerten Bedingungen war es viel mehr als nichts“, sagt Fitzke. „Es ist auch ein Gefühl von Gemeinschaft entstanden. Beim Segnen habe ich mich noch stärker auf jeden Einzelnen konzentriert als im normalen Konfirmationsgottesdienst, weil ich in dem Moment nicht gemerkt habe, dass da noch viele andere sind. Und es war anrührend mitzubekommen, wie die Eltern oder auch Verwandten ihren Kindern die Hand aufgelegt und den Segen mitgesprochen haben. Sie waren in diesem Moment so etwas wie Engel, Boten Gottes.“

Schick gekleidet mit der Familie am Laptop

Ladina Polzin (13) gehört zu Konfirmanden, die sich für den Videokonferenz-Gottesdienst entschieden haben. Wie die anderen hat sie sich schick angezogen und mit ihrer Familie am Laptop alles miterlebt. „Es hat mir ganz gut gefallen“, sagte sie hinterher. „Ich hätte gedacht, dass es wegen der Technik ein bisschen chaotischer wird, wenn die Stimme zeitversetzt kommen – aber das lief gut.“ Klar, in der Kirche zusammen mit allen anderen wäre es ihr am liebsten gewesen. „Aber ich wollte es jetzt auch hinter mir haben, um das Jahr gut abzuschließen.“

Mit der Konfirmation bekennen sich Jugendliche zu ihrem christlichen Glauben. Sie bekräftigen damit ihre Aufnahme in die christliche Gemeinde, die für die meisten ja schon Jahre zuvor mit der Taufe erfolgt ist.

Dass der Gottesdienst nun so gelungen ist, hat auch mit dem Engagement von drei jungen Leuten aus dem Kreis der Teamer zu tun, die sich stark in die Konfirmandenarbeit einbringen, darunter Jenny Wüstefeld (20). „Es ist schön, dass wir etwas Ungewöhnliches probiert haben – und dass wir das so hinbekommen haben“, sagt sie. Gemeinsam hätten sie überlegt, wie der Gottesdienst gestaltet werden könne. So seien sie auch auf die Idee gekommen, zum Abschluss „Country Roads“ zu singen. Dieses Lied hatte sie und die Konfis stets begleitet, als sie eine Woche mit dem Segelschiff auf dem Ijsselmeer unterwegs waren. Außerdem: Orgelspiel und Glockengeläut wären nicht besonders Videokonferenz-tauglich gewesen. Also hat Fitzke auch am Ende des Gottesdienstes zur Gitarre gegriffen und alle konnten mitsingen.

Und sehr wahrscheinlich werden sie „Country Roads“ jetzt nicht zum letzten Mal angestimmt haben. Denn eines steht fest: Irgendwann, wenn das Leben wieder normaler verläuft, dann wird es in der Gemeinde einen großen Konfi-Gottesdienst geben. Für alle gemeinsam – also für all jene, die gern darauf warten wollen, und auch noch einmal zur Bekräftigung für die, die jetzt schon konfirmiert werden wollten.