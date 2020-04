Eine ganze Straße in Braunschweig musiziert

Es ist ein lauer Frühlingsabend. Ein leichter Wind raschelt durch die Blätter der Bäume, die in der Wachholtzstraße stehen. Dann, um Punkt 19 Uhr, erklingt „Der Mond ist aufgegangen“. Erst von einem Balkon, dann von mehreren. Sogar eine Geige begleitet das Ganze. Ein kurzer Applaus, dann Stille. Ein Solo auf der Geige. Applaus. Wieder Stille. Dann ein Lied auf der Trompete. Es wiederholt sich einige Male so, mit Gesang, Gitarre, Steel Drum, Mundharmonika.

Als einer der Zuschauer, die mit dem gebührenden Abstand auf den Gehsteigen und Balkonen verteilt sind, hat man das Gefühl an etwas ganz Privaten, ja, fast Intimen teilzuhaben.

Das Mädchen und die Geige

Begonnen hat es vor fünf oder sechs Wochen, nachdem die evangelische Kirche zum allabendlichen Singen von „Der Mond ist aufgegangen“ aufgerufen hatte. Die zehnjährige Helin stellte sich damals erstmals an ihr Fenster und spielte das Lied mit ihrer Geige, Nachbarn stimmten mit ein.

Seitdem wird jeden Abend um 19 Uhr in der Wachholtzstraße gemeinsam musiziert. Mit jedem Abend wurden es mehr Nachbarn, die etwas vorbereitet hatten. „Das ist alles Schritt für Schritt entstanden und ganz organisch gewachsen“, erzählt Tanja Linke, die in der Straße wohnt und mitmusiziert. Eigentlich ist sie Biologie-Laborantin, aber im Herzen Musikerin. Ihre Band „Catchy Tunes“ kann derzeit weder proben noch auftreten, doch nun wurde die Musik in ihre Straße, zu ihr nach Hause gebracht.

Musik gegen Corona: Die zehnjährige Helin aus Braunschweig Musik gegen Corona- Die zehnjährige Helin aus Braunschweig

Eine Straße wächst zusammen

Manchmal braucht es nur ein Mädchen und eine Geige, um etwas in Gang zu setzen. „Das ist etwas sehr Wertvolles, das unsere Straße zusammenwachsen lässt“, so Linke. Das Ritual soll auch nach Corona noch beibehalten werden, nur nicht jeden Abend, vielleicht eher einmal in der Woche. Geplant ist ohnehin wenig. Es soll einen Beatles-Abend geben, an dem größtenteils Lieder der englischen Band gespielt werden sollen. Sonst ist alles offen. Wer wann was spielt, entscheidet sich spontan.

Tanja Linke sagt: „Für mich persönlich ist das ein kleiner, heiliger Raum geworden.“ Und gerade in den Momenten zwischen den Liedern weiß man, was sie meint. In der Stille warten alle fast ehrfürchtig auf den nächsten Beitrag. Es liegt eine unglaubliche Spannung in der Luft. War es das? Wird noch ein Lied gespielt? Und wenn dann das nächste Lied kommt, wird auf manchen Balkonen getanzt.

Irgendwann, wenn alle gespielt haben, die Stille länger andauert, ergreift Gudrun das Wort. Sie hat von ihrem Balkon aus einen guten Überblick über die Straße. „Das war sehr schön und macht doch Freude auf morgen!“ Und es wird wieder musiziert werden, so viel steht fest.