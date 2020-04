Die „Hofzeit“ in Rautheim hat jetzt Konjunktur

Betritt man den Hof der früheren Landwirtschaft Vor dem Kreuze 4 auf der Ost-Seite der engen Straße im alten Kerndorf Rautheim, fühlt man sich zurückversetzt in eine andere Zeit. Noch längst nicht so lange her, aber immerhin schon 19 Jahre, ist die Eröffnung des Naturkostladens in einem Backsteingebäude zwischen Scheune und Fachwerk-Wohnhaus, harmonisch gelegen hinter zwei großen, geöffneten Holzflügeltüren.

Man fühlt sich auf dem Hof wie in den Jahrzehnten, als der Direktverkauf auf Bauernhöfen die Regel war und dort Gemüse vom eigenen Acker angeboten wurde. Sicherlich nicht immer „bio“, aber überwiegend regional, meist sogar lokal angebaut, auf dem Feld nebenan.

„Hofzeit“ heißt der Bio-Naturkostladen im Osten von Rautheim, den Namen gab es schon, als der ältere der beiden heutigen Betreiber, Rolf Höltig, den Laden 2014 übernahm. Dieser Name war von seinen Vorgängern mit Bedacht gewählt worden, passend zum oben beschrieben Ambiente und dem vermeintlichen Gefühl einer anderen Zeit. „Ja, es läuft einiges anders bei uns“, sagt Höltig und nennt ein Beispiel: „Wir bestellen bedarfsgerecht. Das heißt, unsere Fleischtheke ist nicht immer voll mit allem, was wir grundsätzlich im Angebot haben.“

Das gilt auch für andere Warengruppen. „Bei uns bleibt nichts Frisches übrig“, ergänzt der 64-Jährige, und seine 20 Jahre jüngere Kollegin Christine Berghoff, die 2019 eingestiegen ist und den Laden einmal übernehmen will, erläutert: „Wir liefern ,grüne Kisten’ mit Obst und Gemüse aus, und manche Kunden haben Überraschungskisten gebucht, da sind auch Eier oder Brot drin.“ So bleibt nichts in den Regalen.

Doch der Laden bietet nicht nur typische Hofprodukte, die oft aus regionaler Herstellung kommen wie vom Klostergut Dibbesdorf oder dem Bio-Brotladen in Gliesmarode. Auch bei Waren aus anderen Ländern, etwa Orangen, Ananas oder Bananen, wird darauf geachtet, dass sie aus kleinbäuerlicher Struktur stammen, dafür gebe es spezielle Import-Organisationen.

„Wir sind ein Vollsortimenter“, beschreibt Höltig. „Bei uns gibt es Kosmetik genauso wie Joghurt und Klopapier“, ergänzt Berghoff, „aber es gibt eine überschaubare Auswahl und nicht 25 Seifen im Regal.“ Ihr Geschäftspartner betont: „Bei uns reißen die Lieferketten nicht ab.“

Auf die Corona-Pandemie hätten beide gern verzichtet, das ist klar. Schon Anfang März haben sie in ihrem Laden Schutzmaßnahmen verordnet, etwa dass nur zwei Kunden gleichzeitig den Laden betreten dürfen – das kam anfangs nicht bei allen gut an. Aber: „Wer vorbestellt hat, braucht nicht so lange zu warten und bekommt seine gefüllte Kiste auf einen Wink vor den Eingang gestellt“, sagt Christine Berghoff.

„Wir freuen uns, dass mit Beginn der Corona-Zeit schlagartig mehr Kunden gekommen sind und der Mehrwert von gesunden Bio-Waren anscheinend jetzt von mehr Menschen erkannt und geschätzt wird“, beschreibt Höltig. Er, seine Geschäftspartnerin und die vier Beschäftigten gehören daher wirtschaftlich zu denen, die die Krise nicht in einen Abwärtsstrudel gezogen hat, im Gegenteil. „Der Absatz von Ingwer hat sich mehr als verdoppelt, von Zwiebeln auch“, nennt Berghoff Details. Sie hat in Gesprächen festgestellt: „Wer sich jetzt die Zeit nimmt, zusammen zu kochen, entscheidet sich für Bioprodukte.“

Das „Ohr am Kunden“ zu haben, sei schon immer ein Erfolgsrezept der kleinen Läden gewesen -- und wohl auch nur in dieser Geschäftsgröße möglich. „Bei uns kassiert derjenige, der die Kunden auch berät. Wir haben immer einen Block neben der Kasse, auf dem wir Warenwünsche notieren, um individuelle Lösungen zu finden“, so Höltig. Die Wünsche umzusetzen sei oft mit großem Aufwand verbunden, der sich aber lohne und von der Stammkundschaft – die gerade größer zu werden scheint – honoriert wird. „Der Zugriff auf unsere Homepage hat sich seit März verdoppelt“, erklärt Berghoff.

Obwohl es im Bioladen „Hofzeit“ derzeit läuft, macht sich Rolf Höltig Gedanken, die über den Horizont seines Geschäfts weit hinausgehen. Etwa: „Die Supermärkte sind während der Krise wegen ihrer Systemrelevanz durchgehend geöffnet. Warum dort aber Bereiche wie Elektroartikel nicht gespeert wurden, Geschäfte in der City aber lange oder noch immer geschlossen sind, kann ich nicht recht nachvollziehen. Das fördert eine weitere Konzentration zugunsten der Lebensmittel-Giganten“, meint er und mahnt: „Wir sollten alle ein Auge darauf haben, dass nicht noch mehr kleine, inhabergeführte Läden von der Bildfläche verschwinden.“