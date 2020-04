Braunschweig – Motorradfahrer stürzen und verletzen sich schwer

Braunschweig. Zwei Schwerverletzte gab es am Wochenende bei zwei Motorradunfällen – für beide besteht jedoch laut Polizei keine Lebensgefahr.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 59-Jährige am Samstag mit ihrer Suzuki GSX 1000 auf der Brinkstraße in Broitzem. In einer Rechtskurve kam sie demnach aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Garagenwand. Bei dem Aufprall verletzte sie sich schwer und musste vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt werden. Ihr Ehemann, der vorausgefahren war, kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Motorrad.

Kurz darauf wurde, so berichtet es die Polizei, auf der Hordorfer Straße zwischen Hordorf und Schapen ein zweiter Unfall mit einem Motorrad gemeldet. Zeugen hatten sich demnach zum Unfallzeitpunkt auf einer nahe gelegenen Pferdekoppel befunden und zunächst Fahrgeräusche des Motorrads und dann einen Knall gehört. „Ein 20-Jähriger hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Suzuki GS 500 verloren. Diese kam schließlich unter der Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite zum Liegen. Der Mann verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht“, meldet die Polizei. Auch sein Motorrad wurde erheblich beschädigt.