So sind die Regeln für Besuche im Klinikum Braunschweig

Mit der Änderung der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona Virus dürfen seit Mittwoch Patientinnen und Patienten in eingeschränktem Maße wieder Besuch im Krankenhaus empfangen. Dabei müsse jedes Krankenhaus die dafür geltenden Regelungen festlegen. Folgende Regelungen gilt es laut Pressemitteilung bei einem Besuch im Klinikum Braunschweig zu berücksichtigen:

• Es kann eine Person pro Patient für maximal 30 Minuten täglich zu Besuch kommen; auf den Intensivstationen, in der Geburtshilfe und für Palliativpatienten nach Absprache. • Besuchszeit (ausgenommen Intensivstation, Geburtshilfe und Palliativpatienten) ist täglich zwischen 14 und 19 Uhr.

• Personen, die Symptome einer Covid-19-Infektion haben oder sich in den letzten 14 Tagen im Ausland aufgehalten haben, dürfen das Krankenhaus nicht betreten.

• Kinder unter 10 Jahren dürfen vorerst nicht als Besucher ins Krankenhaus.

• Patientinnen und Patienten, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, dürfen nicht besucht werden.

• Desinfizieren Sie sich beim Betreten und später beim Verlassen des Krankenhauses die Hände.

• Laut dem ministeriellen Beschluss müssen Sie sich für den Besuch registrieren. Das Klinikum richtet dazu Besucher-Anmeldungen in den Eingangsbereichen und Eingangszelten ein. Es wird ein Besucher-Register geführt und überprüft, ob Besucher an Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion leiden. Bitte stellen Sie sich daher auf Wartezeiten für die Registrierung ein. Es ist ein Fragebogen von allen Besuchern auszufüllen. Sie erhalten die Fragebögen auch an den Besucher-Anmeldungen oder können ihn vorher herunterladen, ausdrucken und gut leserlich ausgefüllt mitbringen. Der Fragebogen ist auf der Website des Klinikums im Bereich „Coronavirus“ abrufbar. Bei wiederholten Besuchen ist jedes Mal eine neue Registrierung zwingend erforderlich.

• Im Klinikum Braunschweig besteht eine Maskenpflicht; bitte bringen Sie diese mit.

• Während des Besuchs ist die Einfuhr und Mitnahme von Patientenwäsche und Lebensmitteln erlaubt. • Halten Sie zwei Meter Abstand von anderen Personen (auch vom besuchten Patienten) und verlassen Sie nach spätestens 30 Minuten das Patientenzimmer ohne gesonderte Aufforderung.

